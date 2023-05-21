МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Большая часть операций по банковскому счету облагается комиссиями, оспорить которые сложно, напомнила агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Россиянам рассказали, о чем молчат банкиры при выдаче кредита

Комиссионный доход является важной частью чистого операционного дохода коммерческого банка, а по своей значимости и объему уступает только процентам по договорам кредитования. Например, есть комиссии за выпуск и обслуживание пластиковой карты, использование интернет-банкинга и sms-информирования, осуществление денежных переводов и платежей и другие.

Список платных для клиентов сервисов меняется с течением времени. Изначально практически все банки взимали комиссию за снятие наличных с дебетовой карты в "чужих" банкоматах, но в дальнейшем многие кредитные учреждения заключили соглашения, и эта опция стала бесплатной. При этом снятие средств с кредитной карты всегда облагается комиссией.

Стоимость обслуживания карты зависит от дополнительных опций, предоставляемых клиентам. Так, привилегированные ("платиновые") карты обходятся их держателям в разы дороже, чем обычные "зарплатные". В свою очередь, многие работодатели берут обслуживание зарплатных карт на себя.

Сервисы sms-информирования всегда были платными, и в этом году многие клиенты отметили удорожание уведомлений до 65 процентов. Данную функцию можно отключить в своем мобильном приложении или заменить на бесплатные push-уведомления.

Проблема, с которой многие клиенты столкнулись совсем недавно — комиссия за переводы на свои карты в разных банках. Длительное время эти операции были бесплатными, но все больше банков стали бороться с выводом средств. Финансист объяснила, что "нельзя просить" у банков

Это связано со множеством факторов. В первую очередь, им важно сохранить ликвидность. Кроме того, перевод средств конкуренту минимизирует дальнейшие транзакции по карте и сокращает комиссионный доход банка. Например, кэшбек, за которым гоняются многие, также выплачивается за счет комиссий по транзакциям.

На сегодняшний день "зарплатное рабство" отменено, и каждый вправе выбирать, на карту какого банка будет поступать основной доход. Поэтому необходимо взвесить все "за" и "против" открытия счетов в различных банках и принять обоснованное решение для минимизации своих расходов на комиссиях.

Оспорить комиссию банка сложно, убеждена Валишвили. Необходимо представить доказательства того, что клиента не уведомили. В мобильных банках содержатся все условия предоставления услуг и в случае изменения тарифов эти сведения обязательно актуализируются.