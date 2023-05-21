МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ.  Стоимость капремонта не входит в расходы на содержание мест общего пользования — этот взнос оплачивается отдельно, по общему правилу обязанность по его уплате лежит на всех собственниках жилых помещений, но есть ряд исключений, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. 

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Прежде всего, это касается жильцов дома, который в установленном законом порядке признан аварийным и подлежащим сносу. В этом случае производить его капительный ремонт нецелесообразно, в связи с чем нет необходимости собирать и аккумулировать средства собственников на эти нужды.

Второе — льготы для пожилых и малообеспеченных граждан, которых поддерживает государство. Взносы за капремонт компенсируют из бюджета, если возраст собственника, на которого оформлена квартира, 80 лет и старше, и он проживает один или с родственниками — пенсионерами или инвалидами.

Компенсация составит часть понесенных расходов пропорционально стандарту нормативной площади для человека. К примеру, стандарт одиноко проживающего человека в Москве — 33 квадратных метра. Соответственно компенсация не относится к капремонту сверхнормативной площади. Пенсионерам от 70 до 79 лет компенсация взносов на капремонт производится в размере 50 процентов.

Третья категория льготников, одна из самых широких по своему составу — собственники, которые получают льготу на оплату жилья (ремонт и содержание жилья и т.д.): ветераны труда, инвалиды ВОВ, участники ВОВ, труженики тыла, лица, приравненные к участникам ВОВ; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; реабилитированные лица; многодетные семьи и так далее.

Средний размер льготы составляет 30 процентов, расчет размере компенсации аналогичен и идет от нормы квадратов на собственника.

"То есть, платить за капремонт должны все, кроме аварийных домов, но в остальных случаях после оплаты компенсируется некоторая часть по заявлению собственников и не 100 процентов, а с нормы обеспеченности жилым помещением", — заключила эксперт.