МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В первый день лета истекает срок заморозки стоимости сахара: как это повлияет на его цену, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Индия может запретить экспорт сахара, сообщил Wion

Цены на сахар были зафиксированы правительством России до 1 июня 2023 года на уровнях: максимальная оптовая цена — 36 рублей за килограмм, максимальная розничная — 45 рублей за килограмм.

Традиционно к летнему сезону сахар начал дорожать. По данным Росстата, потребительские цены на сахар-песок выросли к 15 мая по сравнению с декабрем 2022 года на 3,77 процента, причем за последние пять дней — на 1,1 процента. Динамика удорожания зависит от удаленности от сахарных заводов, затрат на транспортировку, политики торговых организаций, уровня спроса. Однако отмена заморозки не должна ускорить этот процесс.

"Государство будет воздействовать на цены посредством дотаций и субсидий производителям, изменения ставок экспортных и импортных пошлин, квотирования экспорта", — сказала Долгова.

Она напомнила, что с 2022 года в стране действует механизм закупочных и товарных интервенций сахара, направленный на стабилизацию цен и поддержку сельхозпроизводителей.

Динамика цен будет зависеть от соотношения спроса и предложения. Вероятно, по ее словам, следует ожидать повышения оптовых цен, поскольку производителям необходимо создавать резерв средств для ремонта импортного оборудования и закупки комплектующих. Розничные цены будут зависеть от затрат на доставку продукции и издержек торговых организаций, но их возможный рост в дальнейшем будет ограничиваться платежеспособным спросом.

"Изменение потребительских цен не выйдет за пределы продовольственной инфляции", — заключила эксперт.