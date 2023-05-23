МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Россияне, уровень заработка которых ниже величины прожиточного минимума в регионе, могут получить помощь от государства в размере до 350 тысяч рублей на открытие своего дела, оформив социальный контракт, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов. Россиян предупредили о новых графиках получения выплат с 1 июня

Гражданину могут оказать комплексное содействие в составлении бизнес-плана, смет, а также поиска рынков сбыта производимой продукции. При организации своего дела объем поддержки по такому направлению может достигать 350 тысяч рублей.

Государство при помощи социального контракта помогает заявителю выйти из трудного материального положения, например, открыв свое дело или пройдя необходимое обучение для устройства на более оплачиваемую работу. Это отличает социальный контракт от пособий.

Максимальный размер помощи на собственное дело составляет 350 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей.

Для заключения социального контракта необходимо предоставить в орган социальной защиты необходимые документы, подтверждающие тяжелое материальное положение, а также заключить договор. В 2023 году, как заявлял ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков, на федеральное финансирование программы соцконтрактов выделено 35 миллиардов рублей.