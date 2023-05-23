МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ, Роман Серов. Запрет на транзит польских фур станет неприятным для Варшавы, но убытки в 8,5 миллиарда евро не нанесут ее экономике значимого ущерба. Как будет выкручиваться бизнес и кто придет ему на помощь — в материале "Прайма". Турецкий гамбит: все ждут выборов, но не знают, какой пешкой пожертвуют

Госдума на заседании 23 мая рассмотрит вопрос о запрете транзита фур из Польши через территорию России. Если запрет одобрят, польская сторона потеряет 8,5 миллиарда евро, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане", — считает он.

"Закон о польских фурах" станет ответом на антироссийскую политику польского государства. По словам спикера, Польша как государство существует только благодаря России, но не ценит этого — переписывает историю, сносит памятники советскому солдату-освободителю и закрывает русские школы. Поэтому пора от слов переходить к конкретным действиям.

ТРУДНЫЕ БУДНИ ТРАНЗИТА

Транзит через Белоруссию в настоящее время значительно сократился из-за санкций. Кроме того, ситуация осложняется из-за закрытия КПП польской стороной. В оставшихся погранпунктах оформляют лишь треть от обычного количества автомобилей, прежде всего, зарегистрированных в Европе. В результате очереди скапливаются уже на границе с Литвой и Латвией.

По итогам 2022 года рынок грузоперевозок между ЕС и Россией и так сократился вдвое, до 11,7 миллиона тонн. Это прямые убытки для отрасли, закрытие фирм, потеря рабочих мест для водителей-дальнобойщиков. Если Россия со своей стороны запретит транзит польских фур, кризис усугубится, полагает независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

"Думаю, что это будет достаточно болезненным ударом по польской экономике, но к обрушению ее не приведет", — объяснил он.

Во-первых, компании, занимающиеся перевозками, уже нашли альтернативные решения. Например, успешно работает "белорусская схема", когда тягач транспортирует фуру до границы с ЕС, после чего меняется на другой — разрешенный к въезду. У такого подхода есть свои плюсы и минусы. К первым относится низкая цена (около 50 евро за фуру), ко вторым — увеличение простоев на границе, удорожание перевозок и невозможность перевезти скоропортящиеся товары.

Еще один вариант — поставки по железной дороге, которой пока ограничения не коснулись благодаря длительным договорам поставки. Однако это подходит не для всех товаров и направлений. И, наконец, есть другие страны транзита — Турция, Северный Кавказ, Каспийский коридор. Многие из них активно развиваются и будут наращивать объемы.

Но если закон о польских фурах примут, Польша окажется полностью отрезанной от евразийского транзита.

"Это заслуженная плата за участие в агрессии против России — пусть и в непрямой форме. Но польское государство готово к такого рода событиям, да и к выключению из логистических цепочек тоже", — рассказал экономист Василий Колташов.

В значительной степени пострадают приграничные регионы Польши, которые всегда зарабатывали на логистике и организации транспортных потоков. Но основной объем транзита и так все больше акцентируется на морских перевозках, а континентальные маршруты пролегают с минимальным использованием российской территории. При этом ЕС постоянно жалуется, что какие-то грузы пропадают и может вовсе запретить любой транзит через Россию.

ВЫХОД НАЙДЕТСЯ

С другой стороны, польские перевозчики смогут найти выход из ситуации — фуры просто перепишут на австрийские, немецкие, венгерские и какие угодно другие фирмы, а дальнобойщики туда переоформятся. Таким образом, грузы будут по-прежнему идти через польско-белорусскую границу, но формально из других стран. Проблем это не вызовет, разве что при досмотре обнаружат польские товары, на которые к тому моменту будет наложен запрет. Польша готова собрать деньги со всего мира и лопнуть назло России

Конечно, вся эта активность ударит по перевозчикам — ведь именно их ждет головная боль и потеря дохода, а кого-то даже разорение. Ведь оперативно перерегистрировать свой бизнес в других юрисдикциях смогут не все предприниматели.

"Но даже если все мирно перейдут в компании других стран, польское общество воспримет это негативно. Это будет еще одна капля весов на чашу терпения поляков, которые и так не в восторге от того, как события на Украине влияют на их жизнь", — предположил Колташов.

США ПОМОГУТ

С другой стороны, на текущий момент Польша зависит не от настроений в обществе — они мало что определяют в реальной политике. И даже не от экономических отношений с Россией, которыми она готова пожертвовать. Все компенсируют субсидии из ЕС, исправно пополняющие бюджет. А их раздают не за экономически верные, а за политически правильные решения, конечно, согласованные с Вашингтоном. Европа не у дел, США бессильны: Суэцкому каналу готовят замену

Поддержка Польши со стороны США — отдельная история. Эта страна, которую еще Черчилль называл "гиеной Европы", благодаря Белому дому пользуется в ЕС особыми привилегиями. Не исключено, что польской стороне компенсируют издержки за счет других государств — Германии, Франции, Испании, Австрии. Это добавит негатива на общеевропейском пространстве, но компенсировать столь значимый для всей Евразии логистический коридор никак не поможет.

В целом ожидают не ждут, что запрет на польские фуры нанесет экономике восточноевропейской страны значимый удар — рано или поздно к нему приспособятся, а вот цены на импорт могут существенно вырасти.

Конечно, Москва бы применить меры не ограниченно экономического, а дипломатического характера, и полностью прекратить дипломатические отношения с Польшей. Это было бы справедливым ответом на действия польских властей, неоднократные оскорбления наших дипломатов, вторжение на территорию посольства и так далее. Но, очевидно, на данный момент власти не склонны настолько форсировать события, заключил Колташов.