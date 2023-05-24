МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Обычное отключение геосервисов на смартфоне не поможет скрыть ото всех местоположение его владельца: почему так происходит, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Раскрыто, кто следит за вами дома помимо смартфона

"Вероятность стать жертвой киберпреступника, получившего данные о вашей локации вполне реальна", — заявил эксперт.

Отключение геосервисов не решит проблему полностью — определить местоположение электронного девайса можно и без модулей ГЛОНАСС и GPS.

"Отправляя сообщения в мессенджере, размещая фотографии в социальных сетях или просто открывая сайт в браузере, гаджет обменивается с сервером метаданными. Они несут в себе информацию об интернет-провайдере, IP-адресе и ближайших серверах, задействованных в переписке. Таким образом можно определить, к примеру, в каком доме вы живете", — предупредил Мясоедов.

У каждого устройства есть свой уникальный сетевой идентификатор — MAC адрес. Каждый раз, когда гаджет подключается к публичной сети Wi-Fi, то этот адрес становится достоянием общественности. Именно таким образом осуществляется таргетированная реклама в супермаркетах и торговых центрах, а назойливые рекламодатели следят за владельцами мобильных устройств.

Также существует технология триангуляции. По словам специалиста, три ближайшие вышки связи позволяют определить местоположение сотового телефона с точностью до 300 метров. На данный способ опираются операторы связи и специальные службы. Иногда для повышения точности задействуются и точки доступа Wi-Fi. Технология может использоваться и самостоятельно, и как вспомогательный элемент в густонаселенных городах, где модули ГЛОНАСС и GPS работают с помехами.

"К ухищрениям можно отнести и геотаргетинг посредством вредоносного ПО. Такие программы пишут звук, соотносят его с данными из фотоальбомов или мессенджеров и с помощью нейросетей и искусственного интеллекта выдают своим разработчикам вероятные локации жертвы", — объяснил эксперт.

Конечно, самый эффективный способ защиты — это кнопочный телефон и частая смена географических точек. Но гораздо разумнее соблюдать баланс между удобством и соображениями безопасности. Специалист посоветовал не пользоваться публичными Wi-Fi cетями, включать по возможности VPN, а также держать геотаргетинг активированным только в приложениях, где это действительно необходимо — вроде карт навигации, заключил Мясоедов