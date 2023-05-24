МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Дачу у собственника могут изъять — конфисковать или продать с торгов, однако для этого нужны веские основания, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Терапевт рассказала, какие болезни грозят дачникам

"Конфискация имущества — всегда действие безвозмездное, денежные средства от продажи имущества поступают в госсобственность", — напомнила эксперт.

Ее, как правило, применяют в уголовном законодательстве в качестве наказания за преступление и только тогда, когда есть данные о том, что имущество приобретено на доходы от преступной деятельности. К примеру, сын купил родителям-пенсионерам дачу, спустя несколько лет его обвиняют в экономическом преступлении, и на этом основании собственность может быть конфискована, поскольку ее приобрели на преступный доход.

Другой вариант — продажа имущества с торгов, обычно за долги. Это происходит в рамках дела о банкротстве для того, чтобы погасить долги собственника. То же самое бывает, если владелец дачи систематически нарушает требования по охране земель и загрязняет их, например, устроив на участке свалку, автомастерскую, либо выращивает запрещенные растения. В этом случае часть денег после погашения долгов и убытков возвращается собственнику.

"Неиспользование участка также может быть наказуемо: в этом случае сельхозземля может быть изъята государством с выплатой компенсации", — сказала юрист.

Любое изъятие земли допустимо только на основании судебного решения. Обычно это происходит далеко не сразу. Сначала СНТ может обратиться с иском к собственнику участка с требованием обязать его использовать землю по назначению или прекратить нарушения. Госорганы на основании жалобы или по своей инициативе вправе провести проверку и выдать предписание о необходимости устранения нарушений закона, а также привлечь к административному штрафу. Если собственник бездействует, тогда дело доходит до изъятия.