МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Какова бы ни была развязка ситуации вокруг дефолта США, происходящее станет негативом для экономики. Но и здесь есть способы если не заработать, то хотя бы минимизировать убытки. Ведь любой кризис, как учил сэр Уинстон Черчилль — это новые возможности. В двух неделях от дефолта: как обанкротится Америка

В то, что дефолт в США случится, по-прежнему верят немногие, хотя американский Минфин пугает им еще с начала года, а до даты Х — 1 июня — остается все меньше времени. Скорее всего, о повышении потолка госдолга договорятся до этой даты, ведь обратное не выгодно ни демократам, ни республиканцам.

Но даже если нет, вряд ли сразу случится непоправимое. Вначале попытаются приостановить другие расходы, чтобы дотянуть до 15 июня, когда, по оценкам американского казначейства, ожидаются довольно крупные налоговые поступления. Также может быть использована 14-я поправка к американской Конституции, которая, исходя из некоторых трактовок, позволяет наращивать долг и без повышения потолка.

Но все эти ухищрения вызовут рост процентных ставок, и на этом можно заработать. Уже сейчас ситуация толкает вверх стоимость коротких долговых бумаг США — одного из инструментов хеджирования рисков. Как только договорятся, эта премия за риск уйдет. Для рынка акций и сырьевых товаров новость тоже будет позитивной, уверен первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин. Поэтому как только станет ясно, что опасность миновала, бумаги пойдут вверх.

А вот точно сказать, что будет, если не договорятся, не может никто — последний прецедент произошел в исторически далеком 1979 году, когда мир был совершенно другим. Да и дефолт тогда случился "игрушечный" — из-за непреднамеренной административной путаницы Казначейство не смогло вовремя погасить необходимую сумму. Все обошлось без серьезных последствий.

ДАТЬ ВОЛЮ ФАНТАЗИИ

Тем не менее, пофантазировать о том, чем это обернется сейчас, можно. Допустим, в параллельной Вселенной США его все-таки объявляют. Инвесторы тут же начнут уводить свои деньги с американского рынка. Это парадоксальным образом сначала укрепит доллар США, так как продаваться активы будут за доллары, и курс вырастет к другим конвертируемым валютам, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

При этом кредитование обрушится, а найти ликвидность станет проблемой. Ведь рост ставок означает заметный спад стоимости казначейских обязательств и облигаций других эмитентов и акций.

Повышенные ставки по доллару могут обвалить фондовой рынок, что вызовет новую распродажу активов и еще сильнее увеличит ставки заимствований. Будут продавать все, включая иностранные валюты и активы в других странах.

Одновременно с этим начнется процесс выхода из доллара в активы, номинированные в других валютах. Это постепенно приведет к обвалу доллара и гиперинфляции в США. Ситуация с падением экономики США приведет к глобальной рецессии и снижению темпов производства — ведь основной мировой рынок "сдуется".

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

В таких сложных условиях инвесторы ищут защиту вне юрисдикции США и будут стараться избегать падающих рынков. В качестве традиционных активов называют сырье, недвижимость и золото. Правда, с ними не все однозначно, считает Копейкин. Европа не у дел, США бессильны: Суэцкому каналу готовят замену

Многие активы, на которые надеются инвесторы, в случае дефолта подешевеют — например, нефть и недвижимость. Известны оценки международных рейтинговых агентств, говорящие о нескольких процентах спада ВВП в США и миллионах потерянных рабочих мест.

С золотом тоже сомнения — оно является защитой от инфляции, а ее некоторое время не будет, даже возможна дефляция. Нельзя исключить и того, что некоторые мировые центробанки будут поддерживать свои валюты, продавая в том числе и золото. Тогда оно подешевеет.

На цифровые активы тоже особенно надеяться не стоит. "Волатильность биткоина не позволяет рассматривать его в качестве защиты, так как краткосрочные колебания цены могут достигать 50 процентов", — привел пример Перепелица.

А вот доллар, в том числе, безналичный, с большой вероятностью останется безрисковым активом, считает Копейкин. Вероятно, ФРС будет спасать крупные американские и по договоренности с другими регуляторами некоторые чужие банки, печатая деньги.

Дефолт сильнее всего ударит по казначейским облигациям США — ведь как раз по ним он и будет объявлен. Естественно, пострадают эмитенты кредитных дефолтных свопов, которые выпускали эти деривативы, не рассчитывая на дефолт. А сами свопы наоборот вырастут в цене.

Спасти сбережения и даже приумножить помогут корпоративные долговые бумаги — если правильно их выбрать. Лучше других себя могут чувствовать акции компаний, которые не зависят от американских государственных контрактов и не должны в ближайшее время рефинансировать долги, не имеют большого долга с плавающими ставками и не несут валютных рисков. При этом они должны работать в секторах с устойчивым повседневным спросом, который не просядет даже в случае жесткой рецессии. Например, в производстве продуктов и напитков, или в коммунальном хозяйстве.

СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ

Но в целом рынки других государств в результате дефолта США перейдут к рецессии, что будет означать медленное падение ключевых индексов. Хуже всех придется китайской экономике, которая зависит от своего главного рынка сбыта. Но и другим расслабляться не стоит. Россия получила еще один уникальный шанс заработать. Но ей хотят помешать

"Под удар подпадают основные держатели долга, а это Япония — 1,1 триллиона долларов и Китай с 860 миллиардами долларов, а также Великобритания — 670 миллиардов долларов. По сути, США могут списать эти долги, а держатели попрощаться с вложенным капиталом", — считает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов.

Напрямую на Россию это не повлияет, но дефолт США вызовет шок на фондовых рынках и шторм, который затронет всех без исключения, по крайней мере в самом начале, это может ударить и по рублю, и по другим инструментам. Европа уже переживает собственный кризис, который сильно усугубится по причине глубокой интеграции с американской экономикой. Самые слабые страны еврозоны могут даже сами объявить дефолт.

В конечном итоге, даже если в США договорятся и повысят потолок госдолга, это не спасет их от экономических проблем, а лишь ухудшит положение, так как будет разгонять инфляцию. Доллар в долгосрочной перспективе потеряет свою привлекательность. Но это будет потом. А пока американские власти используют возможность растягивать дальше кризис и размазывать негативные последствия во времени, а самые умные инвесторы пытаются выжать из этого максимум.