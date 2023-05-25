МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Если раньше телефонные мошенники пытались убедить в своей честности с помощью поддельных аватарок в мессенджерах, а также "копий" удостоверений и процессуальных постановлений, то теперь втереться в доверие им помогают сеансы видеосвязи, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиянам раскрыли способ маскировки мошенников в электронной почте

Понимая, что люди уже достаточно осведомлены о способах обмана и уловках, злоумышленники не только запугивают россиян санкциями за прерванный разговор, но и предлагают переключиться на видеосвязь, чтобы посмотреть "глаза в глаза" и убедиться в "искренности" их намерений.

Согласившиеся на предложение видят мужчину средних лет в белой рубашке и галстуке в рабочей обстановке на фоне офисных атрибутов. Он еще раз представляется и заводит все тот же разговор про то, что личные данные человека использованы при попытке взять мошеннический кредит и предлагает сотрудничать в выявлении негодяев. Далее все происходит по накатанной схеме: данные карты, счетов, "верификация", кредит, потеря всех денег.

По словам юриста, видеозвонок возможен, в основном, с использованием мессенджеров, что является стопроцентным мошенничеством. Не верьте такому видеоряду — сотрудники правоохранительных органов и банков не используют такие виды связи с гражданами.

"Но если уж вышли на связь с таким абонентом, не забудьте сделать скрин с экрана. Фото негодяя пригодится при возбуждении уголовного дела и предупреждении других граждан о мошенничестве", — предупредил Соловьев.