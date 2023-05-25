МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Очень часто эксперты говорят о регулярной необходимости обновления программного обеспечения, но есть ряд случаев, когда этого делать не стоит, рассказывает агентству "Прайм" директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич. Раскрыто, кто следит за вами дома помимо смартфона

Прежде всего, речь идет о ПО, которое прекратил поддерживать его производитель.

"После обновления операционной системы решение может работать нестабильно, и вы потеряете необходимый функционал", — предупредил специалист.

Также важно не скачивать обновления из недостоверных источников. По словам Гулевича, есть целые сообщества энтузиастов-разработчиков, которые вносят свои доработки в операционные системы и предлагают пользователям свои "кастомизированные" версии для установки.

"Однако зачастую этим пользуются злоумышленники, внося в программу вредоносный код", — предупредил он.

Бывает, что при обновлении ПО производитель вынуждает вас дать согласие на смену настроек и политики конфиденциальности. Таким образом меняют количество и частоту получения ваших данных. Нужно ли это владельцу гаджета — решает он сам, подытожил специалист.