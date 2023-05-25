МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Тема переноса российской столицы на этой неделе вновь зазвучала — на сей раз не с экономическим или географическим, а с климатическим подтекстом. По словам климатолога Алексея Кокорина, при потеплении на пять градусов столицу могут перенести в Сибирь. Насколько это реально, а главное — нужно ли? Польше откажут в праве наживаться на России. Но заплатят за это другие

В целом идея далеко не новая, более того, уже несколько раз реализованная. Последний на данный момент перенос российской столицы состоялся в 1918 году из Петрограда в Москву. О том, что теперь на очереди Сибирь говорил, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска.

Перенос столицы России — если он когда-либо произойдет — станет поистине беспрецедентным событием, аналогов которому в современной истории не было. Это масштабные сдвиги, амбициозные планы и гигантские траты. Для них должны быть очень веские основания, а не просто рассуждения в стиле "хорошо было бы".

КЛИМАТ РОЛИ НЕ ИГРАЕТ

Климатические обоснования переноса столицы вряд ли выдержат критику — ведь такие глобальные города, как Дубай и Абу-Даби живут и прекрасно функционируют при летней жаре +40 градусов и выше, считает директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

"Эти города научились управлять внутренним климатом и функционируют как крупные мировые финансовые центры вполне успешно. Если предположить, что в Москве действительно наступит такая жара, с точки зрения экономики проще трансформировать ее в жаркий город, наладить тотальные системы кондиционирования, чем строить новый", — предположил он.

К аргументам "за" относятся снижение демографической нагрузки на Центральный регион, переток инвестиций и капитала в Сибирь, борьба с коррупцией на "насиженных" местах. Но нужно помнить, что такой проект потребует колоссальных вложений. Это главный аргумент "против".

Градостроители в среднем оценивают затраты на строительство города "с нуля" в 5 миллионов рублей на одного нового жителя. Эта сумма включает всю базовую инфраструктуру — транспорт, инженерные сети, электроснабжение. Можно посчитать, во сколько обойдется город-миллионник — 5 триллионов рублей! Это очень существенная для российского бюджета сумма. Для сравнения, вся расходная часть бюджета-2023 — 30 триллионов рублей. Климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь в случае потепления

В настоящее время изыскать средства на постройку нового города вряд ли возможно. "Управленческий персонал, инфраструктура, кадры и многое другое требуют значительных усилий с точки зрения организации, логистики, управления и немалых расходов. Да, мнения были, и это обсуждается довольно давно, но нынешняя ситуация в экономике и политике не способствует реальности такого нововведения", — считает профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Юлия Тюрина.

ТРИ ПРЕТЕНДЕНТА

В большинстве стран столицы переносят в силу целого ряда сложившихся причин. Это перенаселенность и избыточное доминирование существующей столицы над остальной страной, разрешение спора между городами с равным столичным статусом, прямая военная угроза нынешней столице, необходимость избавиться от старых традиций в управлении и общественной жизни.

Перенос столицы в российской истории осуществлялся в силу политических факторов. Санкт-Петербург в свое время выбрали из-за желания наладить взаимосвязи с Европой, а возвращение в Москву произошло из-за риска контрреволюции, напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Сегодня же все выдвигаемые проекты в большей степени обоснованы необходимостью выравнивания уровня социально-экономического развития всех территорий России. В качестве главных регионов-претендентов выступает Красноярский край — географический центр России и Иркутская область — центр Евразийского материка.

По мнению Валишвили, это объясняется в первую очередь логистикой. Сегодня практически все перевозки осуществляются через Москву, и иногда это выглядит парадоксально. "Груз из Хабаровска должен быть доставлен в логистический хаб, расположенный в Подмосковье, а затем проследовать к покупателю в Екатеринбурге", — приводит она пример.

Ситуация с пассажирскими перевозками обстоит не лучше. Жители регионов Сибири могут добраться до черноморских курортов только через Москву с пересадками. Все это закономерно сказывается на стоимости товаров и авиабилетов. Бумажный дракончик сдулся: Китай не оправдал надежд

"С точки зрения следования российским геополитическим интересам, а именно дальнейшей экономической интеграции со странами Азии наиболее подходящий вариант — Иркутск. Но в этом случае существует реальная угроза сохранности Байкала, который просто не выдержит антропогенной нагрузки", — говорит Валишвили.

Трофименко напомнил, что наиболее динамично в последние десятилетия развивается Новосибирск, сумевший преодолеть путь от скромной деревушки до третьего по численности населения города России. Этому способствовала логистика — город находится на пересечении важнейших транспортных путей. Кроме того, в военное время туда были перенесены важные промышленные предприятия, а затем он получил развитие как научный центр.

МИРОВОЙ ОПЫТ

Эксперты обращают внимание, что перед принятием решения следует тщательно изучить мировой опыт переноса столиц, благо он весьма богат. Многие страны уже провели подобный эксперимент неоднократно. За последние 50 лет главные города меняли Пакистан, Черногория и даже ФРГ. Из относительно свежих примеров — перенос казахской столицы из Алма-Аты в Астану в 1997 году. Да у каждой страны с богатой историей обычно есть две и более исторических столицы. Есть примеры как позитивные, так и не очень.

Обратимся к опыту Бразилии. После того, как вместо Рио-де-Жанейро столицей стал специально спроектированный Оскаром Нимейером город Бразилиа, ожидалось, что импульс для развития получили все территории, а не только побережье, как это было в колониальную эпоху. Увы, не все пошло гладко.

"Архитектор с мировым именем придумал чудесный город будущего с широкими проспектами и монументальными зданиями. Но люди начали селиться в неприглядных окрестных трущобах, которые не были включены в проект. Хотели уйти от фавел Рио — но к ним и вернулись", — рассуждает Трофименко.

Казахстан — скорее успешный кейс: новая столица Астана стала развиваться фантастическими темпами, и из 300-тысячного города превратилась в мегаполис-миллионник, что благотворно сказалось на развитии севера страны. Из этого города три часа пути в любую отдаленную точку Казахстана. При этом и Алма-Ата не утратила значения как экономический и научный центр.

ГОРОД БУДУЩЕГО

На 2024 году намечен перенос столицы Индонезии из Джакарты в строящийся город Нусантара. И к этому проекту необходимо тщательно присмотреться. У них схожая с нами проблема — расположенная на западе страны Джакарта "перетягивает" на себя инвестиции, а восток развит гораздо хуже. Новую столицу построят в географическом центре, но поможет ли это выровнять регионы — открытый вопрос. Это высший пилотаж. Как заработать на дефолте США, даже если его не будет

Далеко не факт, что очередной "город будущего", напичканный самыми современными технологиями, оправдает вложенные затраты. Экономический эффект проявит себя через десятилетия, и точно просчитать его современная наука не может. Одно дело, если удастся создать мировой финансовый центр, замкнувший на себя инвестиционные и логистические потоки, и совсем другое — если это будет чисто административный центр, как, например, был Бонн в ФРГ.

В условиях России однозначно прогнозировать положительный результат нельзя. Все зависит от совокупности макроэкономических, политических и иных факторов. Как вариант, можно рассмотреть постепенную умеренную децентрализацию столичных федеральных функций от Москвы к нескольким крупным городам.

Либо вспомнить высказывание великого ученого Михаила Ломоносова о том, что "могущество России Сибирью прирастать будет". Возможно, он имел в виду как раз "третью столицу" в географическом центре страны, которая притянет к себе умы и деньги как с Запада, так и с Востока.