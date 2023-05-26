МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ошибочно полагать, что использование смартфона с выключенным интернетом гарантирует сохранность данных, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела интеллектуальных систем защиты информации Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Россиянам рассказали, как вычислить слежку через камеру смартфона

Современные операционные системы постоянно собирают данные о местоположении устройства, посещенных сайтах, установленных приложениях и другом.

"Например, метаданные графических файлов: информация о месте и времени съемки хранится в памяти телефона. Но как только гаджет снова окажется в режиме онлайн, он загрузит ее в облачное хранилище", — объяснил специалист.

По словам эксперта, даже только что купленный смартфон без сторонних приложений собирает данные для своего производителя. В некоторых случаях системная клавиатура смартфонов отправляет данные о том, какие приложения запускались на телефоне.

Как отметил Магомедов, сим-карта обновляет и фиксирует перемещения между географическими точками. Благодаря этому можно определить местоположение абонента и историю его поездок.

Кроме того, "симки" хранят и другую конфиденциальную информацию, которую можно выудить с них даже без интернета. Например, многие пользователи предпочитают сохранять свои контакты именно на сим-карту, а не в память телефона.