МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. По закону наследство можно принять только в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или с даты решения суда о признании человека умершим. Если сроки пропущены, то права на имущество будут утрачены, а доля опоздавшего перейдет другим наследникам в порядке очередности, рассказал агентству "Прайм" член декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Назван способ не потерять свое наследство, если оно оформлено на другого

Тем не менее, по его словам, существует возможность оспорить эту ситуацию.

"Речь идет о случаях, когда человек не знал и не мог знать о причитающемся ему по закону наследстве или не успел его принять по объективным обстоятельствам — например, долго и тяжело болел, был за рубежом, находился в беспомощном состоянии и так далее", — пояснил эксперт.

Если уважительной причины нет, судья при принятии решения о продлении срока на принятие наследства будет учитывать, мог ли наследник, пропустивший срок, поддерживать отношения с умершим, интересоваться его состоянием и соответственно знать о смерти.

Если выяснится, что родственник наследодателя сознательно разорвал все контакты и поэтому не узнал о смерти некогда близкого человека, то суд может отказать в восстановлении срока.

"Кстати, незнание законодательства и принципов вступления в наследство не рассматривается судом в качестве оправдания за пропуск установленных сроков", — заключил Виноградов.