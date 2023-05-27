МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Власти обсуждают целесообразность обнуления импортной пошлины на бананы. Это должно снизить потребительские цены и наладить взаимоотношения с экспортерами. Обсуждается даже включение заморского фрукта в перечень социально значимых товаров. Дойдет ли до этого и что мешает — в материале "Прайм". Фруктовый рай закрывается: почему бананы стали вдвое дороже

ЭТО ВАМ НЕ ЯБЛОКИ

Перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости — это минимальный список продуктов, обеспечивающий человеку нормальное питание с соблюдением оптимального баланса необходимых витаминов, микро- и макроэлементов. Он утвержден правительством и согласован с Минсельхозом и Минпромторгом.

В настоящее время список включает 24 товара, в том числе четыре вида овощей (картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь). Из фруктов в него входят только яблоки, пояснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Если в течение 60 календарных дней подряд потребительские цены на социально-значимые товары повысятся на 10 процентов и более, то государство может устанавливать на них предельные розничные цены на срок до 90 календарных дней. Именно так было принято решение по заморозке розничных цен на сахарный песок и подсолнечное масло в 2021 году.

Бананы, как известно, в России не растут, поэтому изначально как обязательный продукт не рассматривались. Между тем, россияне полюбили заморские фрукты и скупают их активнее, чем традиционные яблоки. По данным компании NielsenIQ, в денежном выражении доля продаж бананов составляла 10,3 процента от продаж овощей и фруктов в России в прошлом году. При этом на яблоки (второе место) приходилось 9,2 процента, мандарины — 4,2 процента, апельсины (пятое место) — 2,5 процента, а лимоны (седьмое место) — лишь 1,7 процента.

"Банан, как самый популярный фрукт в России, вполне могут включить в перечень за компанию с яблоками", — считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Однако проблема заключается в том, что если три четверти потребляемых яблок Россия производит сама, то бананы — целиком импортная продукция. И если по яблокам министерство в случае наступления каких-то ЧП может хоть что-то сделать, то по бананам — нет.

ЭКВАДОРСКАЯ "КАПУСТА"

Поставщиком 90 процентов бананов в Россию является Эквадор. Если он внезапно решит остановить экспорт, то цены вырастут мгновенно, и министерство никак не повлияет. Даже в рамках психотерапии, пояснил Черников. Короли дефицита: какие продукты пропадут из магазинов

Стоимость этого фрукта зависит не от решения "наверху", а определяется банальными рыночными факторами. Это динамика мировых цен, затраты на транспортировку и таможенные платежи, курс рубля. Например, как раз сейчас в Эквадоре случился неурожай, и, по данным Всемирного банка, мировые цены на бананы в Европе (ЕС — крупнейший покупатель эквадорских бананов) в апреле выросли на 13 процентов относительно декабря.

Растут и затраты на логистику в связи с удлинением маршрутов в Россию (ранее большая часть поставок осуществлялись через Хельсинки) и повышением затрат на перевозку, в том числе и в связи с остановкой рейсов в нашу страну двух крупнейших эквадорских перевозчиков бананов. Перевозки на мелких судах обходятся дороже в расчете на единицу продукции. И, наконец, на фоне высокого спроса многие оптовые поставщики и продавцы повышают цены.

В России розничные цены на бананы непрерывно растут с сентября прошлого года. В апреле они составили 129,62 рубля за килограмм. По состоянию на 15 мая цены снизились относительно апрельских почти на два процента, но в сравнении с декабрем 2022 года бананы в мае подорожали на 26,12 процента.

СЕАНС ПСИХОТЕРАПИИ

Но даже если бананы включат в перечень социально значимых продовольственных товаров, это станет скорее психологической, чем коммерческой или структурной мерой, пояснил Черников.

По его словам, вмешательство властей призвано успокоить потребителей, показать, что ситуация под контролем. Если в цепочке поставок происходит сбой, то цены растут, как их ни ограничивай. Например, в 2022 году в конце весны бананы резко подорожали, и в СМИ началась паника. Запад нашел дыру, куда утекает российская нефть

"Эксперты указывали на проблемы в логистике и международных платежах, и на то, что по мере их разрешения цены снизятся. Это и произошло без всякого вмешательства министерства", — напомнил Черников.

В других сферах, например, импорт манго, решить проблемы удалось хуже, и поэтому средние цены выросли, а импорт упал. Даже если бы манго были бы включены в перечень, это бы всё равно произошло. Ведь колебания цен на фруктовых рынках зависят от множества факторов, только мизерная часть которых подконтрольна министерству. Однако большинство потребителей, похоже, все равно думает, что фрукты в магазинах произрастают прямо из прилавков, и поэтому нуждаются в психотерапии вроде "социальных списков".

НЕ ДО ЦИТРУСОВ

Долгова считает, что поскольку апельсины и лимоны занимают существенно меньшую долю в покупках россиян, то их включение в перечень социально значимых товаров в ближайшее время менее вероятно. Как правило, спрос на цитрусовые возрастает в сезон ОРВИ.

Цены на апельсины по данным Росстата снижаются с ноября прошлого года, цены на лимоны, по словам эксперта, после резкого скачка в прошлом мае-июне также понизились и в апреле оба этих фрукта были дешевле прошлогодних значений аналогичного периода. Черников напомнил, что так как апельсины и лимоны в России не производятся, а только импортируются, при возникновении проблем в местах их произрастания все министерские перечни и обязательства теряют смысл.

Причем в случае апельсинов и лимонов отсутствует даже психотерапевтический эффект, ведь они вместе еле-еле дотягивают до четырех процентов от общих продаж фруктов в России. Как показал 2022 год, в случае резкого роста цен на апельсины потребители спокойно переключаются на те же яблоки, и не выказывают особенной депрессии.