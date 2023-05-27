МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Уничтожение борщевика на заброшенных дачных участках будет производиться за счет их владельцев, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Дачникам рассказали, за что может грозить штраф до 50 тысяч рублей

За тем, чтобы борщевик не разрастался не только на муниципальной, но и на частной земле теперь будут следить органы местной власти. Раньше все ограничивалось только штрафами от двух до пяти тысяч рублей. Однако в прошлом году подмосковные власти приняли закон, что одного лишь штрафа недостаточно — необходимо принимать другие меры.

Теперь собственники земли, на которой растет борщевик, будут получать уведомления о необходимости его уничтожения. Если от владельца не последует никакой реакции, то органы местного самоуправления вынуждены будут вмешаться и сделают все самостоятельно.

"Затем собственнику направят счет, который он должен будет оплатить в течение двух месяцев. Если он этого не сделает, местные власти будут обращаться в суд и взыскивать долг в судебном порядке", — добавил юрист.

Как предположил Гусятников, скорее всего, это будут делать путем вынесения судебных решений, без заседаний и масштабного разбирательства. Стоимость обработки участка будет зависеть от его площади и многих других факторов. Она рассчитывается по специальной формуле на основании постановления правительства Московской области от 15.09.2022 года.

"В среднем стоимость обработки небольшого участка до десяти соток должна находиться в районе десяти тысяч рублей. Но это очень примерная оценка", — пояснил эксперт.

По словам юриста, "принудительная" обработка будет проводиться только на тех участках, к которым есть доступ. Делается это для того, чтобы бороться в первую очередь с заброшенными участками, у которых формально есть хозяин, но он может находиться где-то далеко и десятками лет не следить за своим имуществом. На таких участках чаще всего и разрастается опасный сорняк, который перекидывается к соседям, заключил Гусятников.