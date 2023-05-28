МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Любой пользователь мобильного телефона может неожиданно для себя стать "мошенником", если его номер стал частью схемы действия злоумышленников. Одной из распространенных технологий для этого является подмена номера, рассказал агентству "Прайм" директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич. Мошенники освоили новый способ обмана россиян

Чтобы реализовать ее, выполняется подмена идентификатора вызывающего абонента: злоумышленники его маскируют, в результате чего кажется, что звонят с другого номера, объяснил эксперт.

Для подмены идентификатора (Caller ID) мошенники используются услуги виртуальных провайдеров IP-телефонии и SIP-телефонии (протокол для обмена данными в сети).

"Если вам сообщают, что с вашего номера телефона поступают звонки, которых вы не совершали — это главный признак неправомерных действий мошенников", — добавил Гулевич.

Он посоветовал запросить детализацию звонков у своего оператора, чтобы их проверить. Выполненные злоумышленниками звонки в детализации будут отсутствовать. Это подтвердит непричастность к мошенническим схемам.