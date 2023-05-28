МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Любимое многими летнее блюдо — окрошка — может по праву считаться блюдом здорового питания, рассказала агентству "Прайм" член экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий Ольга Тонкова-Кузнецова. Названы главные ошибки в приеме "витаминов красоты"

По ее словам, окрошка на 80 процентов состоит из овощей.

"ВОЗ рекомендует съедать пять порций овощей/фруктов в день, и с этой точки зрения окрошка на обед позволит съесть часть нормы при здоровом питании", — утверждает эксперт.

В это блюдо часто добавляют много рубленой зелени, в которой содержится бета-каротин, витамин С, антиоксиданты и некоторые минералы. Кроме того, употребление зелени за счет пикантного вкуса может, по мнению специалиста, сократить употребление соли, что очень важно для людей с повышенным артериальным давлением.

Если вы готовите это блюдо с мясом, эксперт советует выбирать нежирные виды птицы и добавлять их в окрошку в вареном виде.

"Окрошку с нежирным мясом можно считать также блюдом здорового питания с точки зрения правила "тарелки", согласно которому каждый прием пищи включает в себя на 25 процентов белковую еду (птица, мясо, рыба, яйца, морепродукты), 25 процентов — зерновые, 50 процентов — овощи", — добавила нутрициолог.

Заправку для окрошки каждый выбирает по вкусу. Как правило, это квас или кисломолочный продукт (айран, нежирный кефир и другие). Натуральный квас содержит пробиотики, полезные для работы ЖКТ, а кисломолочные продукты обеспечивают организм кальцием, заключила эксперт.