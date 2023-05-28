МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. На этой неделе ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это повысит прочность российской экономики и обеспечит промышленный прорыв. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", усомнились в успехе этой идеи. Европа не у дел, США бессильны: Суэцкому каналу готовят замену

ИСТОРИЯ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ

Аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева напомнила, что в России шестидневка при 48 часах рабочего времени в неделю была установлена в 1917 году. В начале тридцатых годов число рабочих часов сократили до 41-42 в неделю, и был введен пятидневный скользящий рабочий цикл. Однако в 1940 году из-за начала Второй мировой войны пришлось вновь вернуться к шестидневке и 48 часам работы.

Привычная для нас пятидневная рабочая неделя с двумя выходными при 42 часах рабочего времени появилась лишь в 1967 году. Затем в Конституции СССР 1977 года была закреплена 41-часовая рабочая неделя, а переход к 40-часовой рабочей неделе произошел лишь в 1991 году.

Сейчас Трудовой кодекс тоже позволяет ввести шестидневную рабочую неделю, если работодатель сможет договориться об этом с работниками. Однако продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Сами себя наказали. Почему в России некому работать даже за большие деньги

"Кроме того, с момента окончания последнего рабочего дня до начала работы на новой рабочей неделе должно пройти не менее 42 часов. Это минимум для еженедельного непрерывного отдыха работников, который по ТК РФ короче быть не может", — пояснила Киселева.

ЭКОНОМИКА ГОВОРИТ "НЕТ"

Споры об изменении рабочей недели ведутся уже давно, в информационное пространство вбрасываются то предложения о четырехдневной, то о шестидневной рабочей неделе.

Так есть ли экономические предпосылки для введения шестидневки, задалась вопросом профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

По ее мнению, отлаженные бизнес-процессы в основном экономически обоснованы, и доля расходов на заработную плату вряд ли изменится с введением шестидневной рабочей недели. Соответственно предприниматели заинтересованы во введении шестидневной рабочей недели, чтобы за те же деньги сотрудники работали не пять, а шесть дней.

Вроде бы экономический эффект для владельца бизнеса — налицо, но не все так просто, рассуждает экономист.

Во-первых, эффект от шестидневки в развитии промышленности не ясен, зато точно просматривается сокращение рабочей силы в связи с повышением продолжительности труда частью сотрудников.

"Кстати, это обычная уловка недобросовестных руководителей", — объяснила эксперт. Правда, чтобы вписаться в требование трудового законодательства руководители зачастую снижают нормы часов на отдельные операции и тем самым, без изменения фактического рабочего времени, снижают объем выработки сотрудника.

Вообще, научно доказано, что повышенная усталость и стресс являются причиной повышенного травматизма на работе, а это и потеря работоспособности работником с выплатами больничного листа из Социального фонда и штрафы работодателю. Лови банан. В России ищут ключик к самому народному фрукту

Немаловажно и то, что повышенная интенсивность труда приводит к синдрому профессионального выгорания, который влияет на производительность труда.

"Кстати, уже давно доказано, что экстенсивный рост производства, то есть просто увеличение привлекаемых экономических ресурсов значительно уступает интенсивному, который основан на повышении производительности труда за счет автоматизации, специализации, а главное — мотивации и грамотной научной организации труда", — утверждает экономист.

Ну и наконец, самый непрозрачный, но самый действенный аргумент, о котором почему-то не думают руководители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма — мультипликативный эффект в экономике от увеличения потребления.

Если человек будет работать шесть дней в неделю, то на отдых, восстановление и покупки у него останется только один день в неделю. В этом случае сократится объем потребления товаров и услуг, что сократит оборачиваемость денежной массы.

"Предприниматели, работающие с конечным потребителем, начнут разоряться и уходить с рынка, снизится объем налоговой базы и государство недополучит доход, что в свою очередь повлияет на снижение госбюджета", — рассказал профессор ГУУ.

Так что, предложение ассоциации предпринимателей не только не эффективно, но и вредно для экономики, а соответственно не патриотично, констатировала Сорокина.

БРЕМЯ ДЛЯ ВСЕХ

Привычный график 5/2 комфортен с точки зрения продуктивности и взаимодействия с партнерами по всему миру, добавил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Расширение длительности рабочей недели станет дополнительным бременем для работодателя, ведь ему придется индексировать зарплаты из-за роста количества рабочих часов.

"При этом увеличение времени работы далеко не всегда равно росту производительности. Нет доказательств того, что шестидневная рабочая неделя придаст экономике импульс роста", — считает финансист.

Кроме того, могут быть негативные для общества последствия из-за уменьшения длительности отдыха. Например, многие экономисты предрекают в этом случае рост числа разводов и снижение рождаемости. Вместе с тем увеличится потребность и в социальных услугах (например, детские сады). Новая столица. Куда хлынут умы и деньги России

По мнению профессора кафедры рекламы и визуальных коммуникаций факультета дизайна и рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллина, действующая норма рабочего времени — пятидневка с восемью рабочими часами — научно обоснована и позволяет соблюсти баланс производительности труда и здоровья человека.

При реализации предложения о шестидневке часть владельцев бизнеса получит сверхприбыль, но для работников, государства и общества предложение повлечет негативные последствия: снижение уровня жизни работников, увеличение числа несчастных случаев на производстве, рост безработицы.

ЧЕТЫРЕХДНЕВКА — НЕ ВАРИАНТ

Особых шансов у четырехдневной недели в России также не просматривается, полагают эксперты.

Брагин предполагает, что сокращение рабочей недели до четырех дней может быть болезненным для бизнеса, особенно в сфере услуг. Если в неделе будет три выходных, то придется наращивать персонал для обеспечения работы в течение всей недели. Да и снижение числа рабочих контактов на 20 процентов в неделю также снизит продуктивность.

По словам Зайнуллина, на практике уменьшение недели может привести к тому, что работодатели будут сокращать заработную плату. Поэтому потребуются механизмы защиты работников от злоупотребления со стороны работодателей.

"В условиях разгорающегося глобального экономического кризиса резкие изменения режима труда будут нецелесообразными. Они несут риски как для бизнеса (снижение производительности труда), так и для работников (сокращение реальных доходов)", — заключил специалист.