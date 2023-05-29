МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В начале этой недели рубль имеет все шансы на небольшое укрепление благодаря налоговому периоду, когда экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом, пояснил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Аналитик объяснил, почему доллар растет вопреки всему

Он напомнил, что с этого года все налоги уплачиваются до 28-го числа каждого месяца включительно. В мае 28-е число попадает на воскресенье, поэтому в этом месяцы налоги уплачиваются до 29-го мая (понедельник). По оценкам Васильева, налоги в мае составят около 2,7 триллиона рублей.

Также поддержку рублю, по его словам, оказывают продажи экспортерами валютной выручки, в том числе для предстоящих выплат дивидендов. По его оценкам, в мае-августе объем выплат составит около одного триллиона рублей.

Кроме этого, в пользу рубля по-прежнему играют валютные интервенции в рамках бюджетного правила: Минфин ежедневно продает юани в объеме двух миллиарда рублей для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета.

"Наконец, позитивным фактором для рубля является рост нефтяных цен благодаря словесным интервенциям альянса ОПЕК+", — подчеркнул эксперт. А все потому что министр нефти Саудовской Аравии пригрозил спекулянтам, которые играют на понижение нефтяных цен. Рынок воспринял это как намек на то, что на встрече стран ОПЕК+ 4 июня возможно новое сокращение нефтедобычи.

Васильев полагает, что рубль может в ближайшие дни укрепиться в диапазон 78 — 79 за доллар, 84 — 85 за евро и до 11,1 — 11,2 рубля за юань. В то же время он ожидает, что в ближайшие недели рубль останется в устоявшемся диапазоне 77 — 83 за доллар, 83 — 89 за евро и 11,0 — 11,8 — за юань.

"Против рубля остаются сезонное ухудшение профицита текущего счета платежного баланса России, спрос на валюту со стороны уходящих из России иностранных компаний, геополитические и бюджетные риски", — заключил эксперт.