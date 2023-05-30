МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. По закону единственный ребенок может получить все имущество наследодателя, даже если нет завещания, поскольку он является наследником первой очереди. Но бывают исключения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Нотариус рассказала, в каком случае не поможет завещание

Согласно российскому законодательству есть два способа принять наследство: по закону и по завещанию. В первом случае — в порядке очередности. Во втором наследодатель оставляет конкретное имущество конкретному человеку.

Если у человека один ребенок, то по закону имущество после смерти родителя переходит ему в равных долях с другими наследниками первой очереди, то есть супругой/супругом и родителями.

"Необходимость писать завещание на единственного ребенка возникает, когда внутрисемейные отношения нельзя назвать благополучными. Например, муж и жена расстались, но не оформили официальный развод. В случае смерти мужа все его имущество переходит к супруге и ребенку", — рассказывает эксперт.

К сожалению, бывает и так, что происходит разрыв между поколениями. Если вы не хотите, чтобы наследодателями в равных долях стали ребенок, супруг и родители, стоит подстраховаться и оформить завещание, объясняет Виноградов.

Однако юрист подчеркивает, что речь идет о трудоспособных взрослых. "Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследуют независимо от завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону", — заключил юрист.