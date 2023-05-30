МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ, Роман Серов. Германия устала быть "паровозом" экономики Европы и больше не тянет: она де-факто вошла в рецессию, что способно спровоцировать еще более существенные проблемы в других государствах региона. Ответы на извечные вопросы "кто виноват?" и "что делать" — в материале "Прайм". США не уследили: Иран взял под контроль главную нефтяную артерию мира

Немецкую экономику всегда называли "локомотивом Европы". Именно Германия со своей развитой промышленностью, в том числе, высокотехнологичной вытягивала весь регион, прежде всего, менее благополучные страны востока и юга. Дотации из Брюсселя, в которых "львиная доля" приходилась на деньги немцев, во многом помогли Греции предотвратить банкротство и возможный сценарий выхода из зоны евро.

КТО ВИНОВАТ

Все пошло не так после пандемии коронавируса: ограничения нанесли серьезный удар по значимым отраслям и сократили приток инвестиций. Германия потеряла около 5 процентов ВВП. Затем дали о себе знать застарелые проблемы в энергетической политике — стратегия перехода на ВИЭ не оправдала себя, а идея отказаться от двигателей внутреннего сгорания вкупе с медленным развитием технологий больно ударила по автопрому.

"Германия осознает, что плохо приспособлена для удовлетворения энергетических потребностей промышленности и слишком зависима от машиностроения старой школы; ей не хватает политической и коммерческой мобильности, чтобы развернуться к более перспективным секторам", — пишет Bloomberg.

И, наконец, грянули антироссийские санкции, которые дорого обошлись немецкой экономике. Цены на энергоносители подскочили в разы, что привело к спаду в целом ряде отраслей.

Результатом стала рецессия, уже фактически укрепившаяся в Германии: в последнем квартале прошлого года ВВП сократился на 0,5 процентов, в первом квартале этого года — на 0,3 процента. Но это лишь малая часть айсберга проблем, которые мучают страну, констатирует экономист Василий Колташов.

Ее экономика переживает шок из-за инфляции и потери выгодных поставщиков энергоносителей, сырья для химической промышленности и покупателей продукции машиностроения. Средний класс вынужден резко и радикально экономить, а большинство секторов экономики падают, сжимается сфера услуг. Число банкротств небольших предприятий растет, и дальше будет только хуже, полагает он.

"Последствия пандемии, рост цен на газ и электроэнергию, усложнение торговых отношений с Китаем — все это делало наступление рецессии практически неизбежным", — согласен доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

КОГО УТЯНЕТ В ТРЯСИНУ

Многие эксперты считают, что кризис в Германии рискует затянуться и распространиться на соседние страны. "Минусовые темпы роста немецкой экономики… уже потянули в рецессию экономику Австрии, где в первом квартале ВВП снизился также на 0,3%", — жалуется австрийская газета Der Standard. Под угрозой экономическая безопасность всего Евросоюза.

К числу главных страдальцев относят страны юга Европы — Грецию, Испанию, Италию, Португалию. Если раньше Германия могла обеспечить им необходимое количество туристов, которые везли деньги и исправляли многие беды, то сейчас с этим большой вопрос. Как и с дотациями из Брюсселя. Новая столица. Куда хлынут умы и деньги России

Впрочем, ситуация выглядит не так однозначно: немцы неплохо подпитывались за счет кризисных явлений в южных странах. Сами они имели важное конкурентное преимущество в виде дешевых российских ресурсов, а других к ним не подпускали. Более того, немецким компаниям удалось добиться в России преимуществ, которых не было даже у своих игроков, например, Siemens. "Но корм пошел, как говорится, не в коня", — рассуждает Колташов.

"Эпоха легких денег закончилась. Теперь, случись в Евросоюзе кризис образца греческого, и Германия помочь не сможет, во всяком случае, эффективно", — рассуждает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Получилось так, что немцы, оттирая других европейских игроков от сотрудничества с Россией, сами больше всех пострадали от антироссийских санкций. Хуже всего дела обстоят в машиностроении, химии и нефтепереработке, сфере услуг, высокотехнологичных отраслях и сельском хозяйстве. Нынешняя депрессия — следствие огромных проблем в экономике.

Выигрывают от этого, пожалуй, только США, поскольку, пользуясь случаем, перетаскивают к себе инвестиции не только из Германии, но и из других стран Европы — да и вообще отовсюду, откуда возможно. Несмотря на то, что угроза дефолта никуда не делась, Америка остается тихой гаванью для спекулянтов. Туда и уходят из немецкой экономики и деньги, и технологии будущего, считает Камкин.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Закономерно, что проблемы Германии рикошетом ударят не только по Европе, но и по другим странам. Мировая экономика взаимосвязана, и проблемы в одной развитой и значимой стране вызывают замедление (а иногда и рецессию) и в других. Не исключен распад общеевропейской коалиции, усиление трений и противоречий между богатыми и бедными странами региона, рост социальной напряженности. Причем не только в бедной Греции, но и в богатой Германии — рядовые немцы все отчетливее понимают, что антироссийская политика приносит им не процветание, а сплошные убытки. В санкции играют вдвоем. Россия показала, как будет учить Финляндию

Люди начинают осознавать, что все политические силы и партии находятся в той или иной форме под контролем США, и что-либо предпринять сложно как левым, так и правым. Ситуацию могло бы исправить восстание масс по сценарию Аргентины начала 2000-х годов, когда из страны выбросили МВФ и отказались от американского влияния, но пока Европа к этому не готова, полагает Колташов. Это означает, что скорого изменения ситуации не будет, что бы на этот счет не загадывал народ Германии.

"Думаю, что всю Европу ждет большой и тяжелый экономический спад, прежде чем произойдут изменения в обществе и государстве. Это затянется как минимум на несколько лет, и лишь тогда общество будет готово освободиться от давления и контроля за политической системой со стороны Штатов", — считает экономист.

По мнению Камкина, в немецком и европейском обществе в целом должно созреть понимание необходимости налаживания вменяемого бизнес-диалога с Россией, невзирая на политические противоречия. "Экономические связи и контакты на уровне гражданского общества должны привести к выходу из ментального американского сектора, в который ФРГ затащили еще в 1949 году", — резюмирует он.