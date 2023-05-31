МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Потенциал дальнейшего ослабления рубля к доллару видится небольшим. Краткосрочно американская валюта на фоне относительно малоликвидного рынка может тестировать уровни вблизи 81 рубля, особенно если нефть задержится на уровнях ниже 75 долларов. Об этом рассказывает агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Запад нашел дыру, куда утекает российская нефть

По его словам, завершение налогового периода оказало локальное давление на рубль. "Впрочем, валюта уже пытается восстановиться в направлении 80 рублей за доллар, где она консолидировалась продолжительное время", — отмечает финансист.

Среднесрочно пара доллар-рубль может выйти в зону 78-80 рублей. Как предполагает Бахтин, это может произойти благодаря сокращению ценового дисконта нефти Brent к Urals и движению к стабилизации бюджетных показателей.

Евро в начале лета может торговаться в районе 85-87 рублей. "Что касается пары рубль-юань, то на фоне локального дефицита китайской валюты курс в ближайшие недели может установиться в районе 11,2-11,5", — заключил инвестстратег.