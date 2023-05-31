МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Как правило, телефонные мошенники наугад обзванивают людей, пользуясь похищенными базами данных Социального фонда, банков и сотовых операторов. Но относительно недавно появился более изощренный вид мошенничества, который заключается в предварительном подборе потенциальных жертв, рассказывает агентству Прайм заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиян предупредили о "семейной" схеме мошенников

"Мошенники охотятся и даже вкладывают свои средства в получение информации о гражданах, которые только что продали свое имущество или получили крупные выплаты", — утверждает он.

Это может быть продажа квартиры, дома, апартамента, земельного участка, автомобиля, акций, облигаций, долей в бизнесе, крупного выигрыша в лотерею. Следят и за теми, кто получил крупную сумму по судебному решению либо социальные выплаты, например, связанные с участием, ранением, гибелью гражданина в СВО.

Расчет преступников, по мнению юриста, понятен: имея на счету крупную сумму, человек беспокоится за ее сохранность.

Аферист, используя уже опробованные приемы, сообщает жертве о том, что некие злоумышленники покушаются на средства и предлагает перевести их на безопасный счет. А также, конечно, заблокировать переводы, которые уже якобы сделали мифические похитители.

"Такая новость как снег на голову сваливается на человека. В сочетании с умелым психологическим воздействием и искусственно создаваемым цейтнотом, многие идут на поводу у мошенников и теряют все полученные крупные суммы", — рассказывает он.

Поэтому, гражданам, недавно получившим крупные выплаты, надо быть особенно внимательными и не доверять ни одному телефонному звонку, подытожил Соловьев.