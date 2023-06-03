МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Повторения резкого обвала цен, которое наблюдалось по Турции в мае, летом ждать не стоит. В сезон цены стабилизируются, однако ближе к датам вылета возможны интересные предложения. Но на лучшие отели рассчитывать в этом случае не стоит — они уже будут в стопе, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Вадим Жуков. Спрос на туры в Крым на майские праздники в 2023 году вырос

По оценкам туроператоров, из-за низкого спроса майские туры подешевели в среднем на треть от уровней февраля-марта. Это могло быть связано с тем, что отельеры и перевозчики слишком завысили сцены. Однако затишье спроса перед выборами не привело к существенному удешевлению — курорты Турции продолжат удерживать лидирующие позиции по популярности у россиян среди зарубежных направлений летнего отдыха, отметил эксперт.

По его словам, в ОАЭ летом 2023 года можно будет отдохнуть дешевле, чем в Турции.

"Там не сезон и действуют специальные скидки. Но учтите, что будет слишком жарко — 40 градусов по Цельсию и выше", — предупредил он.

Среди популярных курортных направлений, куда есть прямые рейсы — Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Таиланд, Сейшелы, Мальдивы и Египет. При этом ценообразование на туристические поездки коренным образом отличается от предыдущих сезонов массового пляжного туризма. Уровень цен, который в 2019 году считался премиальным, теперь является средним.

Лидером по продажам на российских направлениях может стать Крым. Хотя многие эксперты ожидают сокращения турпотока на треть по сравнению с 2022 годом, в пользу крымских курортов может сыграть взвешенная ценовая политика, тогда как большинство российских регионов взвинтили цены на туристические услуги по сравнению с прошлым годом. Планы РЖД по увеличению числа поездов в Крым и обещанное сокращение время ожидания туристов, путешествующих на полуостров на личном автотранспорте также помогут увеличить популярность этого направления, заключил Жуков.