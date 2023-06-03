МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Все граждане с российским паспортом или ВНЖ, а также российские юридические лица по закону являются валютными резидентами. Расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены в любой форме, наказанием может стать штраф в сумме от до 20 до 40 процентов от суммы операций. Об этом рассказал агентству "Прайм" юрист "КСК Групп" Артем Мальцев. Последняя улыбка доллара: к кому спешит "валютный Армагеддон"

Однако есть ограниченный перечень сделок между резидентами, разрешенных законодательством.

К ним относятся операции по дарению иностранной валюты родственникам, переводы валюты с иностранного счета на счет резидента в России, перевод со счета в России на счет другого резидента за границу в пределах 5 тысяч долларов в день, а также операции по зарубежным счетам между валютными резидентами, которые провели более 183 дней в течение года за пределами Российской Федерации.

По словам юриста, валютные операции в безналичной форме между нерезидентами осуществляются без ограничений. При расчетах в наличной форме на территории России предельный размер расчетов — 100 тысяч рублей либо эквивалент в валюте.

Нет ограничений и на операции в безналичной форме между резидентами и нерезидентами по счетам в России. Но вот наличные расчеты с использованием иностранной валюты запрещены.

Ограничены операции между резидентами и нерезидентами при расчетах с использованием зарубежных счетов. Если счет расположен в стране ЕАЭС или стране, с которой осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, резиденты вправе зачислять средства от нерезидентов по любым назначениям. Если счет в стране без автоматического обмена финансовой информацией, можно осуществлять зачисления только по ограниченному перечню операций. Если иностранный счет не является банковским (например, брокерский), операции с нерезидентами осуществляются без ограничений вне зависимости от страны. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

При этом следует учитывать, что после 24 февраля 2022 года действуют специальные запреты по сделкам с нерезидентами и общие запреты по трансграничным переводом. Например, запрещена выдача займов в валюте недружественных стран. Запрещен перевод за рубеж дивидендов, полученных от российских организаций и в целом средств в размере, превышающем 1 миллион долларов США.