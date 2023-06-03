МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Россияне, бронировавшие путевки в Турцию зимой и ранней весной, были неприятно удивлены высокой стоимостью туров. Есть ли надежда на то, что они подешевеют и в какие страны можно отправиться этим летом за приемлемые деньги, рассказывают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Россиянам назвали места для индустриального туризма в регионах

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская полагает, что на 30-процентный рост цен на отдых в Турции в начале весны повлияли несколько факторов. Прежде всего, это рост спроса в Анталье, Алании, Бодруме, Кемере и Мармарисе, высокая волатильность рубля и то, что стоимость размещения у отельеров номинируется в евро. Также к скачку цен на путевки в Турцию причастно и увеличение стоимости перелетов.

ТУРЦИЯ НЕ СДАЕТСЯ

Но специалисты сразу отметили снижение спроса на самом популярном у россиян зарубежном направлении. Туристам не понравилось, что отдых в Турции сравнялся с экзотическими Мальдивами или Сейшелами. Они выбирают другие курорты либо вовсе отказываются от поездки.

По словам Никольской, отдых на Мальдивах по стоимости сейчас сопоставим с пакетными турами в Турцию — 7 дней — от 87,5 до 153 тысяч рублей.

Но говорить, что сезон в Турции не задался, пожалуй, рано — он только начинается, заверила глава турагентства "ТУР-ДЕ-ТУР" Лилия Капцова.

Раннего бронирования в этом году действительно, не было. Так считают и турецкие отельеры, и туроператоры. Да и майские праздники, которые обычно пользовались спросом, не задались.

Причина — в нестабильной ситуации в Турции в преддверии выборов. Люди предпочли подождать, чем все завершится. Да и погода подвела — обычно на майских праздниках уже тепло, а в этом году в конце мая еще шли дожди и море не прогревалось.

Поэтому цены в сравнении с весенними действительно просели.

"Есть разница между тем, что мы считали в феврале на июль, и тем, что считаем сейчас. Во-первых, припал курс евро — в апреле он был за 95, сейчас — 80 с лишним. Во-вторых, безусловно, отельеры, испугавшись, что идут недозагрузки гостиниц совместно с операторами немного сбросили цены", — пояснила Капцова.

Как следствие, туроператоры снова фиксируют рост спроса на турецкий отдых. Уже есть горящие туры, но их нужно выкупать в последний момент. Так, на любимый курорт можно попасть за 70 тысяч рублей на двоих на неделю с вылетом завтра-послезавтра.

КАК СЭКОНОМИТЬ

В любом случае отдохнуть дешево сейчас, по мнению турэксперта, наверное, не получится. Разве что в России — цены выросли, но все еще ниже зарубежных направлений.

Так, в Сочи и окрестностях можно найти отель 3* от 21,8 тысяч рублей на 6 дней, отель 4* — от 35 тысяч рублей. Анапа предлагает проживание без перелета на 7 дней — от 11,4 тысяч рублей (3*) и от 17,6 тысяч рублей (4*). В Геленджике семидневный отдых на двоих обойдется от 70 тысяч рублей.

Что касается зарубежных направлений, то туроператоры поставили блоки мест на рейсы в ОАЭ, расширили программу до осени в Египет. Но несмотря на то, что сейчас там не сезон, цены совсем не низкие. Так что сам факт наличия рейсов вовсе не означает, что люди туда полетят.

Сэкономить, тем не менее, все же можно, покупая билеты за день-два до вылета. К примеру, тур в ОАЭ на двоих на 4-5 дней обойдется 60-80 тысяч. "Это касается городских отелей, и надо понимать, что там сейчас очень жарко", — пояснила Капцова.

БЮДЖЕТНАЯ ТРОЙКА

Между тем, по оценкам директора по продвижению группы компаний "Слетать.ру" Елизаветы Тимошенко, объем бронирования туров на летний сезон-2023 сейчас достаточно высокий.

Лидером по уровню спроса является Турция, на долю которой приходится 37,5 процентов заявок от их общего числа по компании. Средний чек составляет 188, 2 тысячи рублей — здесь за год увеличение произошло на 19 процентов, при этом средняя длительность отдыха за 8-9 ночей осталась на прежнем уровне. Лови банан. В России ищут ключик к самому народному фрукту

На втором месте сейчас внутренний туризм с объемом бронирований 30,5 процентов и средним чеком 81,9 тысяч рублей. Это одно из наиболее бюджетных направлений, доступных россиянам.

Замыкает тройку лидеров Египет со средним чеком 175,3 тысячи рублей.

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Тем, кто еще не определился с направлением летнего отдыха, старший преподаватель факультета гостеприимства университета "Синергия" Мария Клевицкая посоветовала обратить внимание на Крым. По ее словам, местные отельеры существенно снизили цены, и даже предлагают дополнительные скидки 10-20 процентов.

Ожидается корректировка стоимости туров в ОАЭ и Шри-Ланку. По некоторым прогнозам, стоимость может снизиться на 10-15 процентов.

Самостоятельным путешественникам эксперт рекомендует выбрать нестандартные направления, например, присмотреться к Армении.

Интересные варианты есть в Грузии, куда только недавно запустили прямые перелеты. Отдых в Батуми на двоих в среднем 50-100 тысяч рублей, а для экскурсий лучше подходит Тбилиси.

Бывают интересные предложения и на других направлениях, но их нужно ловить. Вот некоторые примеры:

Таиланде — Пхукет 10 ночей /11 дней от 61 тысячи рублей до 75,5 тысяч рублей на человека.

Кипр — 7 ночей/8 дней от 48 тысяч рублей (отель 3*) до 112 тысяч рублей в отеле 5*.

Таким образом предложения есть, но будет ли летний отдых доступен большинству россиян в 2023 году — большой вопрос.