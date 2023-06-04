МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Угроза дефолта США отодвинулась, но не исчезла, а в мире все чаще говорят о возможном крахе доллара. Но есть ли у нас повод для радости и что будет с рублем в этом случае, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Вот и все: Америку предупредили о новом кризисе



Сегодняшняя экономика доллароцентрична. В пользу этого свидетельствуют как минимум три факта, разъясняет он.



Во-первых, доллар — это основная валюта международных расчетов. И хотя его доля сегодня минимальная за последние десять лет, тем не менее она составляет внушительные 40,12 процентов.

доллар — это основная валюта международных расчетов. И хотя его доля сегодня минимальная за последние десять лет, тем не менее она составляет внушительные 40,12 процентов. Во-вторых, доллар — основа мировых валютных резервов. Здесь также, несмотря на то, что его доля находится на минимуме последнего десятилетия (58,4 процента), она все равно более чем в два раза превышает долю основного конкурента — евро.

доллар — основа мировых валютных резервов. Здесь также, несмотря на то, что его доля находится на минимуме последнего десятилетия (58,4 процента), она все равно более чем в два раза превышает долю основного конкурента — евро. В-третьих, существует целый ряд валют, прямо или косвенно привязанных к доллару США.



"Все это делает наш мир крайне зависимым от возможности США осуществлять эмиссию и поддерживать обращение доллара. И российская экономика как часть мировой экономики вынуждена играть по тем же правилам, о чем нельзя забывать", — предупреждает экономист.

По его мнению, резкий крах доллара породит экстремальную турбулентность на финансовых рынках всего мира и масштабный банковский кризис. В этих условиях капитал ринется искать для себя "тихие гавани". "Это будет золото, товарные рынки, но никак не российская экономика и не российские предприятия", — полагает Кузнецов. СМИ: Байдена соблазнили мороженым, чтобы отложить дефолт США

Финансовая паника обязательно перекинется в реальный сектор. При этом странам с экспортно-сырьевой моделью экономики придется экстренно менять свой экономический курс, на ходу изобретать новые принципы и способы работы. Это потребует проведения в короткие сроки значительной структурной трансформации и, конечно, негативно отразится на нашей национальной валюте.

Потеряет ли доллар статус основной мировой валюты? Когда-нибудь наверняка да. "Еще ни одна валюта не смогла удерживать этот статус вечно. Но совершенно точно, что это произойдет не сегодня и не завтра. Дедолларизация — это долгосрочный проект, измеряемый десятилетиями. Так что пока шоу будет продолжаться", — резюмировал эксперт.