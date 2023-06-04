МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Снижение цен на газ в Европе может привести к тому, что часть спотовых поставок будет перенаправлена в Азию. Сможет ли регион "переварить" эти объемы и что будут делать европейцы, оставшиеся без российской трубы? На Китай больше нет надежды. Оттуда уже начали выводить деньги

ГАЗА НЕТ И НЕ НУЖНО

Объемы поставок газа в Европу из России резко сократились. В 2022 году была прекращена подача российского газа по трубопроводным системам "Северный Поток", "Ямал-Европа", "Выборг-Иматра". Украинский транзит через станцию "Суджа" в настоящее время осуществляется из расчета 15 миллиардов кубов в год.

На фоне энергокризиса финская госкомпания "Gasum" прорабатывала с "Газпромом" возможности возобновления поставок, но стороны не договорились о способе оплаты.

Из эффективно работающих газопроводных систем, обеспечивающих поставки в Европу следует отметить "Турецкий поток" и "Голубой Поток". Возможно и дальнейшее развитие турецкого направления: после победы на президентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что совместный проект с Россией по строительству газового хаба будет реализован.

"Прорабатывается вопрос строительства газопровода для поставок российского газа потребителям Боснии и Герцеговины. Он будет поступать по "Турецкому потоку", а затем пойдет в газотранспортную систему Сербии", — пояснила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ Тамара Сафонова.

При этом спрос на газ в Европе резко сократился, и он подешевел. Если летом прошлого года мы наблюдали максимумы — почти 3 тысячи долларов за тысячу кубов — то сейчас цена рухнула в 10 раз. В текущем месяце она снизилась до уровня 270 — 280 долларов за тысячу кубов стоимость, по мнению экспертов, адекватная, приближенна к экономическим показателям современного мира.

Спаду способствовали отток спекулятивного капитала с рынка газа, природно-климатические условия, закрытие из-за нерентабельности многих производств в Европе. При этом граждане и предприятие активно экономили газ, снижая потребление с учетом роста цен на коммунальные услуги. Запас газа в ПХГ сохраняется на достаточном уровне, вдобавок альтернативная энергетика также дает возможность получать дополнительный поток энергии.

КТО БОЛЬШЕ

США — один из лидеров по поставкам СПГ, но с его объемами в Европу не все ясно. Так, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты в 2022 году экспортировали в страны Евросоюза 56 миллиардов кубометров СПГ. Помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт назвал другие цифры — свыше 70 миллиардов кубометров СПГ. Это вдвое больше, чем в 2021 году. США не уследили: Иран взял под контроль главную нефтяную артерию мира

В докладе Совета экономических консультантов при Белом доме указано, что экспорт СПГ из США в Европу вырос за 2022 год до 117,4 миллионов кубов по сравнению с 47,8 миллионов кубов в 2021-м (вероятно, имеется ввиду ежесуточный экспорт). Согласно отчету Минэнерго США в 2022 году экспорт СПГ составил 109,3 миллиардов кубометров СПГ, из которых в Европу направлено 75,5 миллиардов кубов.

Представленные разночтения в статистике не дают возможности точно оценить объем поставок СПГ в Европу. "В любом случае США обеспечили не весь объем выпавших поставок газа из России в Европу, а страны Евросоюза не нуждались бы в дополнительном объеме американского СПГ, если бы по трубопроводным системам из России поставлялся газ в штатном режиме", — утверждает Сафонова.

АЗИЯ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Но на рынке СПГ есть другой, не менее значимый игрок — Азия. Страны этого региона в большей степени зависят от поставок, нежели Европа, поэтому цена для них обычно выше. Отберет ли Азия у Европы газ, который наконец подешевел?

Это возможно, так как спрос на сжиженный природный газ в Азии в нынешних условиях может быть более высоким, чем в Европе, где наблюдается рецессия, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгений Генкин.

В такой ситуации импортеры могут быть готовы заплатить больше за поставки. Но это, в свою очередь, может привести к увеличению конкуренции на рынке и, впоследствии, к снижению цен.

Главный вопрос, почему Китай, который, по всем прогнозам, должен был наращивать закупки спотового СПГ в этом году, не только не делает этого, но даже наоборот, снижает. По мнению эксперта, причин этому несколько. Европа не у дел, США бессильны: Суэцкому каналу готовят замену

Во-первых, не столь быстрое, как ожидалось, восстановление экономики Китая после пандемии COVID-19.

Во-вторых, Китай может предпочитать заключать долгосрочные контракты, которые обеспечивают более стабильные поставки и цены. Наконец, теоретически возможно, что Китай уже закупил достаточное количество спотового газа и не нуждается в дополнительных поставках на данный момент.

И все же, по мнению Генкина, спрос на СПГ в среднесрочной перспективе может оставаться стабильным или даже расти.

Он напомнил, что помимо Китая, в Азии существуют и другие страны, существенно влияющие на мировую экономику и активно потребляющие газ. Это и Япония, и Южная Корея, и, наконец, Индия. Например, Япония и Южная Корея импортируют большой объем газа для производства электроэнергии. Еще недавно Япония была первой по закупкам СПГ в Азии, только в октябре прошлого года ее обошел Китай (6,42 миллиона тонн против 5,09 миллионов тонн). Все эти страны не могут экономить, по крайней мере, значительно.

РОССИЯ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Традиционно российский газ шел в Европу, а СПГ из Катара, США и Австралии — в Азию. Но сейчас из-за антироссийской истерии, связанной с продвижением геополитических интересов стран золотого миллиарда, в мире происходит перераспределение сырья и ресурсов, считает доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Теперь российские поставщики газа осваивают новые рынки, в основном ориентируясь на Азию. Но и в Европе спрос может вырасти уже этим летом. Из-за нехватки осадков в некоторых странах региона обмелели реки и водоемы, некоторые водохранилища заполнены всего на 30%, что означает кризис в гидроэнергетике.

Ожидаемое жаркое лето будет способствовать росту потребления электроэнергии, соответственно стоит ожидать роста цен на газ и его дефицита. Но выжидательная, проработанная позиция азиатских стран обернется тем, что они на длительный период перекупят подешевевший газ. Возможно, как во время ажиотажного спроса предыдущих лет, они будут его частично перепродавать.

Но и тут не обойдется без России. Уже к 2030 году прогнозируется ввод дополнительных мощностей по производству СПГ в России. После проработки новых логистических маршрутов перераспределения сырья и ресурсов, поступающих из нашей страны, на мировом рынке энергоносителей наступит относительная стабильность, уверен Белхароев.