МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Литий уже называют металлом будущего, а еще "белой нефтью": на планете его не так много, а спрос растет колоссальными темпами. Сразу после пандемии литий подорожал на сотни процентов и еще не один год будет в дефиците — из-за нужд энергоперехода на Западе и в Китае. А что происходит в России? Азия нацелилась отнять у Европы подешевевший газ. Но Россия и тут поможет

МНОГОЛИКИЙ ЛИТИЙ

Область применения металла весьма обширна. "Около половины добываемого карбоната лития используется в производстве аккумуляторов для различных областей, на стекло и керамику (производство солнечных панелей) идет около трети, на смазочные материалы и полимеры — 12%, на другие цели — 15%", — пояснил заместитель директора Проектного офиса развития Арктики, кандидат химических наук Александр Воротников.

По его словам, использование лития благодаря большому количеству допустимых циклов заряд-разряд важно тем, что позволяет развиваться системам накопления энергии (батарейки, аккумуляторы, накопители).

"Добыча и переработка лития также очень важны для достижения Россией углеродной нейтральности к 2060 году", — подчеркнул эксперт.

Это возможно лишь при переходе к гибридной генерации энергии, ее дают в том числе мини-ГЭС, термальные и приливные электростанции, которым необходимы накопители энергии, а литиевые оптимальны по своим свойствам.

Доцент кафедры национальной экономики Экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин добавляет: литий, как самый легкий и один из наименее химически активных металлов используется в производстве аккумуляторов, в электронике, автомобильной, авиационной, атомной и других видах промышленности. По мере роста популярности электрокаров потребность в литии растет.

"Переход от бензина к аккумуляторам является главной тенденцией по всему миру", — пояснил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Батареи не выбрасывают вредных веществ и бесшумны. Хотя аккумуляторная техника и инструменты пока дороже бензиновых, их эксплуатационные расходы гораздо ниже, без затрат на топливо и запасные части. Ожидается, что спрос на литийные аккумуляторы в России вырастет с нынешних 20,5 тысяч тонн до 200 тысяч тонн.

Эксперты напоминают, что литий широко применяют и в медицинских препаратах для лечения различных биполярных расстройств и психозов. Эта сфера потребления тоже важна для экономики и общества.

СПРОС И ЦЕНЫ

Оптовые цены на литий отличаются от розничной и сильно волатильны. Например, если тонна лития на китайском рынке в начале января 2023 года торговалась за 490 тысяч юаней или 71 тысячу долларов, то в прошлом году цена была на 10 процентов выше.

При этом цена за год выросла на 20,3 процента.

Прошлогодний рост цен привел к тому, что в текущем году ожидается запуск значительного количества новых объектов по добычи лития. Ожидается рост производства на 20-40 процентов, и на этом фоне цены начали падать. Так, стоимость гидроксида лития с начала года просела вдвое.

Основные производители лития — Австралия, Боливия, Китай, Аргентина и Чили. Но технологией интересуются и в других странах. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от роста спроса, прежде всего, со стороны электромобилей. Пока их доля в мировом масштабе менее 10 процентов. Однако к концу текущего года объем продаж в Европе, как ожидается вырастет почти до 25 процентов, а в Китае — до 18 процентов. Нехватка добывающих мощностей может ускорить глобальную гонку за литий

Бизнес уже оценил перспективы. Корейские компании LG Energy и Hyundai Motor, вложив всего 4,3 миллиарда долларов, смогут обеспечивать рынок аккумуляторами на 30 ГВтч или на 300 000 электромобилей в год. Аналитики считают, что предложение на рынке за пару лет уже выросло на 43 процентов, и сохранение таких темпов может сильно увеличить цены на бирже. А если произойдет технологический рывок, литий окажется дороже золота.

ВОРВАТЬСЯ НА РЫНОК

В России заводы по производству лития и батарей имеются еще с советских времен в Красноярске, Новосибирске и Тульской области. Была и собственная добыча, однако со временем оказалось, что ввозить металл выгоднее, чем разрабатывать самим.

"В России сейчас нет собственной добычи этого металла", — уточнил Воротников. Два отечественных предприятия, которые работают с литием — в Туле и Красноярске, обеспечиваются импортным сырьем, которое сильно дорожает.

При этом наша страна входит в десятку стран по запасам лития. По разным оценкам они составляют от 1 до 2,5 миллионов тонн. Сокращение импорта из Латинской Америки на 80 процентов и рост цен на мировом рынке привели к необходимости возобновления собственной добычи. "Норильский Никель" и "Росатом" уже заявили о запуске совместного проекта в Мурманской области.

"Очень важна планирующаяся разработка Колмозерского месторождения лития в Мурманской области, поскольку встал вопрос снижения импортозависимости", — добавил Воротников. В текущих условиях надежным источником сырья является только добыча на территории нашей страны. "Росатом" открыл новое производство литий-ионных аккумуляторов

Наиболее дешевая и доступная технология — извлечение из природных рассолов с повышенной концентрацией минералов. "Отечественные нефтяные компании не раз сталкивались с наличием в подземных водах лития и подсчитали, что могут на месторождениях попутно заработать еще по 13 — 15 миллиардов долларов в год на его продаже. И это при текущих возможностях, а если вложиться в разработку, доход вырастет десятикратно", — отметил Тимофеев. Причем добыча на нефтяных месторождениях может оказаться даже дешевле получения рудным способом.

Обсуждаются идеи бурения скважин к подземным водам Ковыктинского месторождения, на Лено-Тунгусской нефтегазовой провинции, в Урало-Поволжье и на Северном Кавказе. Уже есть технологии, позволяющие обеспечить замкнутый водооборот и не допустить вредных выбросов в атмосферу. А готовой продукции должно хватить не только для покрытия собственных потребностей, но и для прорыва настоящий прорыв на мировой рынок. Тогда доминирование на нем Чили, Австралии, Китая и Аргентины будет разрушено.