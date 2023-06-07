МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Главный критерий при покупке сидра — цена: бутылка настоящего продукта стоит не менее 200 рублей. Покупать дешевые аналоги в разного рода "разливайках", у которых нет даже лицензии — "игра в русскую рулетку", от которой следует воздержаться, если дороги жизнь и здоровье, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Роспотребнадзор призвал не употреблять алкоголь "Мистер сидр"

По его словам, производство настоящего сидра — дорогая и технически сложная процедура: напиток изготавливают путем брожения свежего яблочного сока в период сбора яблок с минимумом посторонних добавок. При этом на созревание необходимо 30-40 дней. Это элитный и дорогой продукт, который лучше покупать в специализированных магазинах.

"Все, что мы видим в упомянутых "разливайках" — на 99 процентов подделка. В лучшем случае это продукт из восстановленного яблочного сока, что сопоставимо с вином из концентрата и массы добавок, обеспечивающих вкус и запах. Ничего хорошего, но хоть не отравитесь", — пояснил эксперт.

Но обычно просто добавляют ароматизаторы и спирты, не предусмотренные технологией. Данные производства нелицензированы и работают вне рамок закона, поэтому и спирт зачастую "левый". Бывает, что попадается и метанол, что мы видим по трагедии в Ульяновской области. Его коварство в том, что он неотличим по запаху и вкусу от обычного этилового спирта, а массовой денатурации (например, сверхгорьким веществом битрекс, чтобы было невозможно пить) до сих пор нет. "Мы говорим об этом с 2005 года: денатурация метанола битрексом обходится в копейки, но поможет избежать минимум тысячи смертей в год", — указал Шапкин.

До тех пор, пока сфера производства пивных напитков никак не контролируется, нет лицензий на продажу и производство, при этом действует мораторий на проверки Роспотребнадзора, употреблять сидры и прочие суррогаты сомнительного происхождения очень опасно. Лучше выбрать другие напитки, заключил он.