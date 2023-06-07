МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. На фоне очередных геополитических обострений на приграничных территориях рубль вновь снижается до минимумов конца апреля. В ближайшие дни на валютном рынке будет неспокойно и ожидается повышенная волатильность, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Аналитик раскрыл, какого "черного лебедя" ждет рубль на следующей неделе

"Накануне доллар был 82 рубля, но пока атака отбита к 81. Именно уровень 82 рубля за доллар является границей, защищающей рубль от падения на минимумы года (83,5+). Будет ли она пробита — зависит от общей ситуации на внешнем контуре и реакции участников валютного рынка", — пояснил он.

По словам эксперта, рубль относится к валютам развивающихся экономик, а это априори более высокая волатильность курса. Также значимым фактором выступает траектория сырьевого рынка. А ещё накладывает отпечаток актуальная жёсткая геополитика.

"В такой ситуации множественного влияния факторов нацвалюте и приходится маневрировать", — констатирует эксперт.

В настоящее время товарные рынки нестабильны, а цены нефти и газа недалеки от двухлетних минимумов. Глобальный доллар поднялся на двухмесячные максимумы, а значит, рубль в моменте ощущает дополнительное давление.карн

Тем не менее даже временное ослабление рубля не меняет прогноз грядущей адаптации экономики, и те уровни, что наблюдались в мае (75 за доллар) ещё возможны, заключил Зельцер.