Эксперт Зельцер: если рубль не удержит уровень 82 за доллар, то упадет к годовым минимумам
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. На фоне очередных геополитических обострений на приграничных территориях рубль вновь снижается до минимумов конца апреля. В ближайшие дни на валютном рынке будет неспокойно и ожидается повышенная волатильность, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
"Накануне доллар был 82 рубля, но пока атака отбита к 81. Именно уровень 82 рубля за доллар является границей, защищающей рубль от падения на минимумы года (83,5+). Будет ли она пробита — зависит от общей ситуации на внешнем контуре и реакции участников валютного рынка", — пояснил он.
По словам эксперта, рубль относится к валютам развивающихся экономик, а это априори более высокая волатильность курса. Также значимым фактором выступает траектория сырьевого рынка. А ещё накладывает отпечаток актуальная жёсткая геополитика.
"В такой ситуации множественного влияния факторов нацвалюте и приходится маневрировать", — констатирует эксперт.
В настоящее время товарные рынки нестабильны, а цены нефти и газа недалеки от двухлетних минимумов. Глобальный доллар поднялся на двухмесячные максимумы, а значит, рубль в моменте ощущает дополнительное давление.карн
Тем не менее даже временное ослабление рубля не меняет прогноз грядущей адаптации экономики, и те уровни, что наблюдались в мае (75 за доллар) ещё возможны, заключил Зельцер.
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