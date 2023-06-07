МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В последние месяцы рубль переломил прошлогодний тренд к укреплению и в основном падал к другим валютам. Годовые минимумы — 83 рубля за доллар и 90 рублей за евро были достигнуты в апреле, и сейчас курс уверенно к ним подбирается. Однако в последнее время в экономике появился запрос на укрепление российской валюты. Будет ли он реализован? Забудьте о банках. В Китае образовалась долговая яма почти как в Америке

По данным издания "Коммерсантъ", в крепком рубле нуждаются крупнейшие промышленные компании. Это позволит им сократить издержки и увеличить инвестиции.

Бизнес все сильнее обеспокоен тем, что слабый рубль вкупе с низким внешним спросом и ростом цен на импортное оборудование и сырье сдерживает промышленный рост, пишет издание. Мало кто из опрошенных предпринимателей разделяет традиционное мнение о том, что слабая нацвалюта приведет к отказу от дорогого импорта и даст стимул для роста спроса на отечественную продукцию. А вот крепкий рубль стал бы для них настоящим спасением.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА КУРС

Традиционно курс рубля определяют торговые потоки и связанная с ним валютная выручка, которая уходит или приходит в зависимости от того, превалирует импорт или экспорт. Поэтому России важно стимулировать экспорт, ведь он по-прежнему остается главным источником валютных поступлений и, как следствие, фундаментального укрепления нацвалюты.

Для этого необходимо продолжать развивать секторы, имеющие наибольший потенциал для экспорта в дружественные страны, а также искать новых торговых партнеров для энергоресурсов и металла.

Еще один важный момент — инвестиции. Резкий рост спроса на рубль может произойти при условии, если российская валюта станет ключевым инвестиционным инструментом внутри России.

Третий важный фактор — вывод капитала за рубеж.

"Из экономики России за 30 лет выведено более 1,3 триллиона долларов. Если эти средства вернуть назад, ценность доллара к рублю значительно просядет", — уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Есть и внешние моменты, которые мало зависят от России. Например, на благо рубля сработает повышение цен на нефть с 75 до 100 долларов за баррель. С ростом цены на нефть увеличится валютная выручка экспортеров. А они повысят предложение на валютном рынке и поступление налогов в бюджет.

ЧЕТЫРЕ ДРАЙВЕРА ДЛЯ РУБЛЯ

При этом есть несколько моментов, которые в течение лета могут позитивно отразиться на курсе, перечислил аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Россия продолжает копить за границей деньги, которые невозможно вернуть

С 1 апреля 2023 года НДПИ при добыче нефти рассчитывается на основе сорта Brent с дисконтом. При этом дисконт постепенно сокращается, и при прочих равных экспортеры будут больше продавать валюты на московской бирже для выплаты налогов и поддерживать тем самым рубль; Объем продажи валюты Минфином на российском рынке с 7 июня вырос примерно вдвое с 2 миллиардов до 3,7 миллиардов рублей в день; Судя по макропоказателям, российская экономика прошла "дно" в третьем квартале прошлого года. Стабильная позитивная динамика и улучшение ожиданий и оценок приведут к росту спроса на рубль; Рубль поддержит низкая инфляция: если ЦБ продолжит ее контролировать, то цены в России будут расти в ближайшие годы медленнее, чем в Европе и США.



Еще одним важным фактором в пользу рубля может стать конвертация валюты для выплаты дивидендов отдельными крупными экспортерами. Многие уже анонсировали выплаты — по ряду оценок, российские компании направят на них около 2 триллионов рублей.

ШАНСЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ

Исходя из вышеописанного, прогнозы экспертов о будущем рубля летом скорее позитивны. По мнению Джиоева, до конца года мы можем увидеть 70-75 рублей за доллар, а в случае воплощения позитивного сценария возможно укрепление до 65 за доллар. Аналитик предупредил, кто в июне подставит подножку рублю

Схожего мнения придерживается директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Вероятность ослабления доллара до 70-75 рублей он оценил в 50 процентов и назвал базовым сценарием.

"Более сильная поддержка придет по мере балансировки оттоков капитала (лимит на ежемесячные покупки валюты для репатриации иностранного капитала) уже установлен", — пояснил он.

Однако в случае коррекции сырьевых котировок и/или резком укреплении доллара США на мировом рынке (если продолжится ужесточение процентной политики в Штатах, при замедлении ужесточения в других странах) этот сценарий не будет реализован.

Другую точку зрения высказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Он напомнил, что на рынке сейчас не наблюдается существенного и стабильного притока валюты, российский экспорт сокращается, а вот импорт наоборот стабилен. Кроме этого, сейчас многие внешнеторговые операции переводятся в расчеты в рублях, что снижает влияние на колебания курса.

"Конечно, на отдельных отрезках времени может наблюдаться стремительное изменение курса, но все-таки более реальным остается коридор 78-84 рубля за доллар", — подытожил он.