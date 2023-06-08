МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Включение России в "черный список" FATF не лишит Россию международных партнеров, но затянет время проведения сделок. Такое мнение в беседе с агентством "Прайм" высказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Забудьте о банках. В Китае образовалась долговая яма почти как в Америке

Исторически в черный список FATF не попадали государства такого уровня значимости для мировой экономики, как Россия. На сегодня в "черном списке" находятся Северная Корея, Иран и Мьянма. Шаги по включению стран в список FATF предпринимала всегда после введения против них санкций Запада, но ограничения в отношении России, которые начались еще весной 2014 года (хотя наиболее жесткие решения пошли с февраля 2022 года) пока не привели к подобным решениям.

FATF — это Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force). Она создана в 1989 году странами G7 для усиления контроля за чистотой и легальностью проведения международных расчетов, а также переводов. Россия вступила в FATF в 2003 году.

Сейчас организация обеспокоена сближением нашей страны с Ираном, который уже находится в "черном списке" и считается одним из лидеров по теневым переводам. В конце мая председатель ЦБ Эльвира Набиуллина даже посетила Иран для обсуждения развития двусторонних расчетов между странами, в том числе в национальных валютах. Речь идет о легальных сделках, но в FATF подозревают, что возможны и теневые.

"Включение страны в черный список FATF допускает межнациональные финансовые отношения, но предполагает затяжные проверки финансовых документов, источников происхождения финансовых активов, участвующих во внешнеэкономических сделках, российские граждане скорее всего будут ограничены в открытии зарубежных счетов", — говорит Воронкова.

Негативные последствия особенно могут коснуться российских компаний, организующих параллельный импорт. Среди зарубежных партнеров большие трудности испытает Индия, в первую очередь, в части сотрудничества в военной сфере и энергетике, добавила она.

Если Россия попадет в "серый список" FATF, то волнений должно быть меньше. Страны, попавшие в этот список, несмотря на особый мониторинг, обычно не испытывают сложностей при проведении трансграничных финансовых операций, могут осуществлять инвестиционные сделки. Так, к высокорисковой юрисдикции отнесена Турция, которая вполне благополучна в своих внешнеэкономических связях.