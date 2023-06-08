МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Жалобы пользователей ряда соцсетей на то, что мессенджер WhatsApp якобы прослушивает их ночам вряд ли имеют под собой реальные основания — компании это не нужно. Скорее всего, дело в некорректном отображении информации, нежели в массовом вторжении в частную жизнь людей, рассказал агентству "Прайм" главный архитектор департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Сергей Беспалов. Названа страна, жители которой могут остаться без WhatsApp

В соцсетях появляются сообщения пользователей со скриншотами, подтверждающими якобы самопроизвольное включение микрофона WhatsApp по ночам.

"Наиболее вероятным сценарием считается, что ошибка находится на стороне ОС Android, однако пока не было получено официального комментария от Google", — объяснил он.

Суть проблемы в том, что в любом программном обеспечении, включая операционные системы и такие продукты как WhatsApp, время от времени обнаруживают уязвимости. Это связано с тем, что процесс разработки программного обеспечения является сложным и многоэтапным, в нем участвуют разные команды разработчиков, тестировщиков, дизайнеров и других специалистов.

Программное обеспечение состоит из большого количества строк кода, который может содержать ошибки или недочеты. Даже при соблюдении всех стандартов и лучших практик разработчики не всегда могут предугадать все возможные комбинации и сценарии использования своего продукта. В результате могут появляться уязвимости. Маск: мессенджеру WhatsApp нельзя доверять

"Иногда они могут быть использованы злоумышленниками, а некоторые играют на массовых страхах людей, что их прослушивают или за ними следят", — указал Беспалов.

Разработчики стараются оперативно устранять ошибки в работе смартфонов и их функционале, поэтому пользователям нужно вовремя устанавливать официальные обновления, заключил специалист.



WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская