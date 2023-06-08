МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Укреплению рубля против доллара будет способствовать повышение налогов с экспорта нефти, рост продаж валюты Минфином и позитивная макростатистика по России, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Финансист объяснила, почему Россию могут включить в "самый черный список"

По его словам, факторы, способные развернуть рубль к росту, следующие:

1. Налоговый. Во второй половине лета дефицит нефтегазовых доходов может сократиться при условии сохранения на текущих уровнях или роста на мировых рынках цен на нефть. Дело в том, что для целей налогообложения с 1 апреля 2023 года цена нефти для расчета НДПИ при добыче нефти, НДД от добычи углеводородного сырья и акциз на нефтяное сырье рассчитываются на основе цены нефти сорта Brent с дисконтом. При этом размер максимального дисконта планомерно сокращается: в мае — 31 доллар за баррель, в июне — 28 долларов, а с июля и до конца 2025 года — 25 долларов. По дизелю максимальный дисконт составляет 10 долларов. При прочих равных экспортеры будут больше продавать валюты на московской бирже для выплаты налогов и поддерживать тем самым рубль.

2. Объем продажи валюты Минфином на российском рынке с 7 июня вырос примерно в два раза с 2 миллиардов до 3,7 миллиардов рублей в день.

3. Судя по макропоказателям (динамика промышленного производства, ВВП, безработицы и т.д.) российская экономика прошла «дно» в третьем квартале прошлого года. Стабильная позитивная динамика и улучшение ожиданий и оценок приведут к увеличению спроса на рубль, полагает эксперт.

4. Рубль поможет поддержать низкая инфляция. Если Центробанк продолжит придерживаться жесткой политики, контролируя цены, то может случиться так, что цены в России будут расти в ближайшие годы медленнее, чем в Европе и США

"Прогноз по курсу рубля до конца года составляет 70-75 рублей за доллар в базовом и 65 рублей за доллар в позитивном сценарии", — заключил Джиоев.