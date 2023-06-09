МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Недавно в интернете появились утверждения неких диетологов, заявивших о вреде кофе с молоком — якобы сочетание «вяжущих» веществ в кофе и казеина белка в молоке образует некую субстанцию, которая плохо усваивается и вредна для желудка. Правда ли это, агентству "Прайм" Агентство рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.
"Кофе содержит антиоксиданты и при умеренном потреблении позитивно влияет на центральную нервную и пищеварительную системы, а также является фактором профилактики ряда онкологических заболеваний", — пояснила эксперт.
Однако, когда заходит речь о кофе с молоком, мнения специалистов, по ее словам, расходятся. Есть такие, кто считает кофе с молоком вредным, поскольку он якобы не содержит антиоксиданты, и даже негативно, по их мнению, влияет на здоровье желудка.
Однако опубликованное в Journal of nutrition исследование свидетельствует, что в плазме крови участников эксперимента, употреблявших разные виды кофе, содержание кофейной и фенольной кислоты (антиоксидантов) одинаковое. То есть кофе с молоком также содержит антиоксиданты. Немолочные сливки (кокосовые, соевые) способны замедлять усвоение этих антиоксидантов, но при этом также снижают их содержание.
Более того, исследования in vitro выявили, что соединение полифенолов кофе и аминокислот молока имеют противовоспалительное действие.
"Но нельзя забывать, что есть люди, кому кофе с молоком рекомендуется пить нечасто, потому что молоко высокой жирности и сливки — это дополнительные калории", — напомнила Круглова. А вот если есть проблемы с ЖКТ, то, по ее словам, кофе с молоком даже предпочтительнее черного кофе.
Диетолог уточнила, что в день рекомендует не больше 2 — 3 чашек кофе с молоком, жирность которого следует подбирать индивидуально.
https://1prime.ru/exclusive/20230609/840784981.html