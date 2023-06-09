МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Недавно в интернете появились утверждения неких диетологов, заявивших о вреде кофе с молоком — якобы сочетание «вяжущих» веществ в кофе и казеина белка в молоке образует некую субстанцию, которая плохо усваивается и вредна для желудка. Правда ли это, агентству "Прайм" Агентство рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова. Диетолог дала совет, как смыть пестициды с овощей

"Кофе содержит антиоксиданты и при умеренном потреблении позитивно влияет на центральную нервную и пищеварительную системы, а также является фактором профилактики ряда онкологических заболеваний", — пояснила эксперт.

Однако, когда заходит речь о кофе с молоком, мнения специалистов, по ее словам, расходятся. Есть такие, кто считает кофе с молоком вредным, поскольку он якобы не содержит антиоксиданты, и даже негативно, по их мнению, влияет на здоровье желудка.

Однако опубликованное в Journal of nutrition исследование свидетельствует, что в плазме крови участников эксперимента, употреблявших разные виды кофе, содержание кофейной и фенольной кислоты (антиоксидантов) одинаковое. То есть кофе с молоком также содержит антиоксиданты. Немолочные сливки (кокосовые, соевые) способны замедлять усвоение этих антиоксидантов, но при этом также снижают их содержание. Диетолог объяснила, как можно набрать вес от кофе

Более того, исследования in vitro выявили, что соединение полифенолов кофе и аминокислот молока имеют противовоспалительное действие.

"Но нельзя забывать, что есть люди, кому кофе с молоком рекомендуется пить нечасто, потому что молоко высокой жирности и сливки — это дополнительные калории", — напомнила Круглова. А вот если есть проблемы с ЖКТ, то, по ее словам, кофе с молоком даже предпочтительнее черного кофе.

Диетолог уточнила, что в день рекомендует не больше 2 — 3 чашек кофе с молоком, жирность которого следует подбирать индивидуально.