МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Феноменальный рост фондового рынка в Зимбабве — 600 процентов с начала года является классическим примером того, как в условиях гиперинфляции и девальвации национальной валюты граждане пытаются спасти сбережения любым способом, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Спасайся кто может: у рубля откроется второе дыхание

С января текущего года главный фондовый индекс Зимбабве вырос на 600 процентов. Это произошло на фоне инфляции в мае в 86,5 процента и падения курса нацвалюты на 60 процентов только за последний месяц. "Феноменальный рост фондового рынка в Зимбабве обусловлен гиперинфляцией и девальвацией местной валюты", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что пример Зимбабве является классическим случаем, когда в тяжелых экономических условиях рынок акций остается последним из немногих способов у граждан сохранить свои сбережения.

Другими примерами резкого роста фондового рынка являются биржи Ирана в период жестких западных санкций и Турции — в прошлом году.

"Обычно гиперинфляция и девальвация являются следствиями неправильной монетарной и/или бюджетной политики. Много раз на протяжении истории правительства разных стран выбирали тратить больше, чем могли себе позволить и финансировали дефицит бюджета за счет печатного станка", — напомнил Васильев.

В другом случае власти определенных стран нарушали независимость Центрального банка и предпочитали сохранять низкие процентные ставки для стимулирования экономического роста, несмотря на разгон инфляции.

"В Турции мы который год наблюдаем девальвацию лиры на 20-40 процентов в год и двузначную инфляцию. В результате граждане пытаются спасти свои накопления или в иностранной валюте (часто покупая ее на черном рынке), или через вложения в фондовый рынок", — напомнил он.

Так, в прошлом 2022 году официальная инфляция в Турции в течение года превышала 80 процентов и по итогам года составила 64 процента. При этом фондовый рынок Турции стал одним из самых быстрорастущих: индекс турецкой биржи Borsa Istanbul 100 вырос на 197 процентов.

Васильев напомнил, что гиперинфляция и девальвация являются экономическими проблемами, с которыми борются практически все страны мира. Именно поэтому в большинстве стран Центральный банк является независимым от правительства и проводит политику инфляционного таргетирования, стремясь удержать инфляцию в районе 2-4 процентов.

Такие действия центробанков способствуют долгосрочному экономическому росту, доверию к национальной валюте, сохранению сбережений, устойчивости политической системы и росту благосостояния граждан, резюмировал аналитик.