Москва, 9 июн — ПРАЙМ. Россия все лучше умеет обходить западные санкции, препятствующие ввозу электроники. В Госдепе признали, что ограничения де-факто не работают, а России удалось восстановить импорт некоторых ключевых позиций до уровня начала 2022 года, пишет Politico.

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Согласно заявлению одного высокопоставленного чиновника, поставки чипов и электроники, необходимых для военных целей, вернулись на уровень до начала спецоперации на Украине. Причина в том, что европейские предприятия продают эту продукцию третьим странам, а оттуда уже она поступает в Россию.

По данным США, в обходе России помогают Турция, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Армения. По данным таможни, с которыми ознакомилось издание, объемы торговли между ЕС и упомянутыми государствами резко подскочили.

Ограничения против стран, продолжающих вести дела с Москвой, обсуждаются в рамках 11-го пакета санкций, однако по нему по-прежнему нет договоренностей. Некоторые государства, например, Греция и Венгрия обижаются, что Украина включила ряд их компаний в список "спонсоров конфликта", другие — Германия и Франция — опасаются, что запрет может повредить отношениям с третьими странами.

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