МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Вложения в переработку мусора — относительно новый, но динамично растущий вид инвестиций. Некоторые даже говорят об отходах как о новом ценном активе. По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", мусорная тематика будет привлекательной для инвесторов. Ведь мусор — проблема общечеловеческая.
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТХОДОВ
По данным Всемирного банка, США генерируют 289 миллионов тонн мусора, а это 14 процентов от всех мировых отходов. В переводе на душу населения в день — это 2,2 килограмма, из которых 28 процентов приходится на пищевые отходы, 28 процентов — бумага и картон и 12 процентов — пластик. По оценкам профессора кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления Владимира Линника, для пищевых отходов это большая цифра.
"Если вспомнить, что в процессе разложения пищевых отходов выделяется метан, то становится понятным растущий интерес инвесторов к мусорным полигонам", — считает он.
Что же касается пластика, то сегодня его вторичная переработка актуальна как никогда, учитывая тот вред, который наносит окружающей среде сжигание пластика. А в Мировой океан ежегодно попадает до 8,8 миллионов тонн этого сырья. Вторичная переработка даст возможность производить одежду обувь и многие другие товары народного потребления.
ОХОТА НА МУСОР
В мире пришло осознание, что твердые бытовые отходы (ТБО) — это новая нефть, из которой можно получить практически все, что угодно: энергию, топливо, строительные материалы, органику, продолжает экономист Егор Клопенко.
"Человечество производит такое огромное количество мусора, что он может стать практически бесконечным источником энергии и материалов", — убежден он.
В арабских странах реализуются мега-проекты, которые обеспечат энергией Дубай, Абу-Даби, Маскат. Зазвучал термин «водородное топливо», которое также получается при переработке мусора.
По словам Клопенко, ТБО из нерешаемой проблемы для мега-городов превратились фактически в "золотые рудники". Зеленая энергетика настолько популярна среди инвесторов, что создаются специальные венчурные фонды, инвестирующие миллиарды долларов в исследования и в реальные проекты.
Инвесторы охотятся за зелеными технологиями и за переработкой — и они знают, что делают. "Ближайшее десятилетие — это годы полной переработки ТБО и огромных доходов на этом", — восклицает экономист.
МУСОРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Игоря Герасимова, тема утилизации и переработки отходов не такая уж и новая на американском рынке акций.
Так, инвестиционный траст Билла Гейтса стабильно держит высокую долю в акциях мусорных компаний последние десять лет. Эта позиция в портфеле миллиардера регулярно привлекает взгляды инвесторов.
Привлекательность мусорной отрасли с точки зрения инвестиций банальна и понятна: это максимально стабильный бизнес с устойчивыми денежными потоками и относительно высокими входными барьерами для конкурентов.
"При этом данный бизнес является прибыльным и не имеет особых проблем в виде цикличности, спадов в макроэкономике, смены предпочтений потребителей или же роста процентных ставок. Он также является критически важным для экономики и в какой-то степени социально ответственным", — объясняет аналитик.
В "БКС Мир инвестиций" считают акции в отрасли долгосрочно привлекательными и защитными. "Мы не считаем идеи в акциях спекулятивными и не замечали активности такого рода в акциях, как и повышенной волатильности в их котировках", — говорит Герасимов.
За пять лет акции Waste Management выросли на 94 процента, а акции Republic Services (RSG) — на 109 процентов. Это растущие бизнесы, акциям которых свойственно расти по мере роста населения и экономики США — долгосрочная динамика их акций неудивительна, как и постепенное обновление исторических рекордов.
"В целом проблема мусора — общечеловеческая, и решающие ее компании естественным образом должны хорошо зарабатывать и вознаграждать инвесторов", — уверен аналитик.
ЗАЩИТНОЕ ВЛОЖЕНИЕ
Как полагает руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИНСУ РАНХиГС Содном Будатаров,
крупным нефтяным и углеродоемким компаниям выгодно покупать "зеленые" предприятия, за счет которых можно отчитаться о декарбонизации.
По мнению Будатарова, Waste Management провела ребрендинг не случайно — это позволило ей из "мусорщиков" преобразиться в "green company" и быть в повестке устойчивого развития. А еще такое преобразование в США дает хорошие налоговые льготы и доступ к дешевым "зеленым" кредитам.
С другой стороны, покупка акций указанных компаний —"защитное" вложение. "Мусор будет образовываться всегда — и горожане, и местные власти не могут не платить за санитарную очистку территории. Тариф, плата за вывоз бытовых отходов — стабильный оборотный капитал. Это надежно", — рассуждает эксперт.
Между тем, ряд сигналов свидетельствует об определенной доли спекулятивности к акциям "мусорщиков". Они то круто растут, то пикируют вниз. Главное, что нужно биржевым игрокам — вызвать эмоции и закрыть сделку. Их доход в проценте за сделку, не сгорает в отличие от вложений людей, покупающих или продающих акции на эмоциях.
ЧТО В РОССИИ
Десятилетия топтания на месте все-таки привели к тому, что в регионах России появились региональные «мусорные» операторы. Случайных компаний там нет, однако технологического прорыва не произошло, отмечает Клопенко.
Основной заработок этих операторов — тариф на перевозку и утилизацию. "Мусор часто даже не сортируется, но никакой зеленой энергетики нет и в помине", — сетует он.
В России есть технологии и стартапы по переработке ТБО, но большинство их них, к сожалению, движется в сторону арабского или азиатского рынка, не увидев никаких перспектив для себя в России и устав оббивать всевозможные пороги.
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