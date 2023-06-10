МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Вложения в переработку мусора — относительно новый, но динамично растущий вид инвестиций. Некоторые даже говорят об отходах как о новом ценном активе. По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", мусорная тематика будет привлекательной для инвесторов. Ведь мусор — проблема общечеловеческая. В России предложили запретить выкидывать одежду в общий мусорный бак

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТХОДОВ

По данным Всемирного банка, США генерируют 289 миллионов тонн мусора, а это 14 процентов от всех мировых отходов. В переводе на душу населения в день — это 2,2 килограмма, из которых 28 процентов приходится на пищевые отходы, 28 процентов — бумага и картон и 12 процентов — пластик. По оценкам профессора кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления Владимира Линника, для пищевых отходов это большая цифра.

"Если вспомнить, что в процессе разложения пищевых отходов выделяется метан, то становится понятным растущий интерес инвесторов к мусорным полигонам", — считает он.

Что же касается пластика, то сегодня его вторичная переработка актуальна как никогда, учитывая тот вред, который наносит окружающей среде сжигание пластика. А в Мировой океан ежегодно попадает до 8,8 миллионов тонн этого сырья. Вторичная переработка даст возможность производить одежду обувь и многие другие товары народного потребления.

ОХОТА НА МУСОР

В мире пришло осознание, что твердые бытовые отходы (ТБО) — это новая нефть, из которой можно получить практически все, что угодно: энергию, топливо, строительные материалы, органику, продолжает экономист Егор Клопенко.

"Человечество производит такое огромное количество мусора, что он может стать практически бесконечным источником энергии и материалов", — убежден он.

В арабских странах реализуются мега-проекты, которые обеспечат энергией Дубай, Абу-Даби, Маскат. Зазвучал термин «водородное топливо», которое также получается при переработке мусора.

По словам Клопенко, ТБО из нерешаемой проблемы для мега-городов превратились фактически в "золотые рудники". Зеленая энергетика настолько популярна среди инвесторов, что создаются специальные венчурные фонды, инвестирующие миллиарды долларов в исследования и в реальные проекты.

Инвесторы охотятся за зелеными технологиями и за переработкой — и они знают, что делают. "Ближайшее десятилетие — это годы полной переработки ТБО и огромных доходов на этом", — восклицает экономист.

МУСОРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Игоря Герасимова, тема утилизации и переработки отходов не такая уж и новая на американском рынке акций. На российском рынке ожидается бум размещения "мусорных облигаций"

Так, инвестиционный траст Билла Гейтса стабильно держит высокую долю в акциях мусорных компаний последние десять лет. Эта позиция в портфеле миллиардера регулярно привлекает взгляды инвесторов.

Привлекательность мусорной отрасли с точки зрения инвестиций банальна и понятна: это максимально стабильный бизнес с устойчивыми денежными потоками и относительно высокими входными барьерами для конкурентов.

"При этом данный бизнес является прибыльным и не имеет особых проблем в виде цикличности, спадов в макроэкономике, смены предпочтений потребителей или же роста процентных ставок. Он также является критически важным для экономики и в какой-то степени социально ответственным", — объясняет аналитик. Юрист раскрыл правду о “штрафах за мусор” для россиян

В "БКС Мир инвестиций" считают акции в отрасли долгосрочно привлекательными и защитными. "Мы не считаем идеи в акциях спекулятивными и не замечали активности такого рода в акциях, как и повышенной волатильности в их котировках", — говорит Герасимов.

За пять лет акции Waste Management выросли на 94 процента, а акции Republic Services (RSG) — на 109 процентов. Это растущие бизнесы, акциям которых свойственно расти по мере роста населения и экономики США — долгосрочная динамика их акций неудивительна, как и постепенное обновление исторических рекордов.

"В целом проблема мусора — общечеловеческая, и решающие ее компании естественным образом должны хорошо зарабатывать и вознаграждать инвесторов", — уверен аналитик.

ЗАЩИТНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

Как полагает руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИНСУ РАНХиГС Содном Будатаров,

крупным нефтяным и углеродоемким компаниям выгодно покупать "зеленые" предприятия, за счет которых можно отчитаться о декарбонизации.

По мнению Будатарова, Waste Management провела ребрендинг не случайно — это позволило ей из "мусорщиков" преобразиться в "green company" и быть в повестке устойчивого развития. А еще такое преобразование в США дает хорошие налоговые льготы и доступ к дешевым "зеленым" кредитам.

С другой стороны, покупка акций указанных компаний —"защитное" вложение. "Мусор будет образовываться всегда — и горожане, и местные власти не могут не платить за санитарную очистку территории. Тариф, плата за вывоз бытовых отходов — стабильный оборотный капитал. Это надежно", — рассуждает эксперт.

Между тем, ряд сигналов свидетельствует об определенной доли спекулятивности к акциям "мусорщиков". Они то круто растут, то пикируют вниз. Главное, что нужно биржевым игрокам — вызвать эмоции и закрыть сделку. Их доход в проценте за сделку, не сгорает в отличие от вложений людей, покупающих или продающих акции на эмоциях.

ЧТО В РОССИИ

Десятилетия топтания на месте все-таки привели к тому, что в регионах России появились региональные «мусорные» операторы. Случайных компаний там нет, однако технологического прорыва не произошло, отмечает Клопенко. Россияне диктуют Турции цены на отдых. Но не могут себе его позволить

Основной заработок этих операторов — тариф на перевозку и утилизацию. "Мусор часто даже не сортируется, но никакой зеленой энергетики нет и в помине", — сетует он.

В России есть технологии и стартапы по переработке ТБО, но большинство их них, к сожалению, движется в сторону арабского или азиатского рынка, не увидев никаких перспектив для себя в России и устав оббивать всевозможные пороги.