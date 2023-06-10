МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В ситуации, когда мошенники звонят под видом родственников или близких друзей, в первую очередь следует обезопасить пожилых людей. Для этого существует несколько способов, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов. Россиянам дали совет, как заставить телефонного мошенника выдать себя

Если человеку звонят мошенники, под видом родственника, оказавшегося в беде, главное — не поддаваться панике и проверить, действительно ли это любимый внук или зять.

Самый простой способ узнать, действительно ли вам звонит родственник, это попросить перезвонить по видеосвязи. Такая возможность есть практически во всех популярных мессенджерах.

"Однако перевести звонок в видеоформат не всегда возможно: не все даже добропорядочные компании, которые взаимодействуют с нами ежедневно, согласятся переходить на видеозвонок. Это может быть воспринято как нарушение регламента общение с клиентом", — отметил собеседник агентства.

Другой способ обезопасить пожилых родственников от мошеннических звонков — это кодовое слово.Такой способ в большей степени актуален для пожилых людей. У них могут быть проблемы со слухом, старый кнопочный телефон, по которому они могут принять голос звонившего мошенника за голос родственника.

"На помощь придет кодовое слово для нестандартных ситуаций. Оно должно быть простым, легко запоминающимся — дом, солнце, любовь, опасность, помощь и т.д. Например, пожилой бабушке звонит якобы ее внук и рассказывает про ДТП по его вине, в которое он только что попал. Нужны деньги. Тогда бабушка просит его назвать кодовое слово. Если "внук" его не знает или говорит, что забыл, то это мошенник, и необходимо положить трубку", — пояснил Арбузов. Россиян предупредили, как из них могут сделать "мошенников"

Он отметил, что наиболее распространенными сценариями мошенничества в России все еще остаются якобы звонки из банков или кредитных организаций, военкоматов, полиции и других ведомств.

Самым главным способом противостояния мошенническим звонкам являются превентивные меры, добавил эксперт. Например, при оплате товаров в интернете можно использовать неполное имя — фамилию или псевдоним. Можно завести отдельную банковскую карту только для покупок в сети.

Также можно проверить номер телефона звонившего в интернете, но это скорее всего не даст точного понимания о добросовестности звонившего, так как многие мошенники раз в пару дней меняют номера телефонов. Существует множество сервисов, которые при звонке отмечают номера индикаторами безопасности, сигнализируя о том, что это могут быть реклама или мошенники.