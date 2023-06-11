МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Мы ежедневно получаем минимум один звонок или SMS с рекламой или от мошенников. Некоторым "счастливчикам" приходится по несколько раз в день отбиваться от незнакомых звонящих. О том, возможно ли удалить себя из базы данных спамеров, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Россиян научили, как избавиться от навязчивых звонков спамеров

Во-первых, нужно понимать, что полностью "выпилить" себя из всех баз невозможно. Потому что вы не знаете, сколько разных источников существует — публичных и непубличных, и в каких есть вы. В некоторые вы заносите свои контакты сами — например, при получении карт лояльности или в профилях соцсетей. Это все при желании можно убрать.

Больше вопросов возникает, если вам необходимо оставлять свой телефон в какой-то организации. Например, он есть в базах данных операторов банковских структур, в бюро кредитных историй (если вы берете кредит). Эти базы продаются повсюду, в том числе в даркнете, и оттуда вы совершенно ничего не сможете удалить.

Краткосрочную защиту от звонков "спамеров" человек получает, когда меняет свой номер телефона на новый. Этот номер какое-то время будет отсутствовать в базах данных. Если, конечно, он новый, созданный недавно, а не передан от кого-нибудь после того, как прошло шесть месяцев фильтрации.

"Но через некоторое время так или иначе обновления базы будут и ваш телефон появится в возможной спам-рассылке", констатировал Кусков.

Поэтому единственное, что мы можем сделать — по возможности нигде не оставлять свой номер. Если вы хотите пользоваться рекламными объявлениями, то лучше приобрести для этого отдельные сим-карты, а основной телефон не светить. Но защититься полностью вы не сумеете никогда, поскольку рекламщики и мошенники не дремлют, заключил специалист.