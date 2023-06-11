МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Собственник земельного участка вправе самостоятельно распоряжаться имуществом, но строительство должно строго соответствовать требованиям закона. В некоторых случаях могут помочь разрешения от соседей, пояснила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" "Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство" РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова. Дачников заставят платить за уничтожение борщевика

Она напомнила, что нет необходимости в получении разрешения от соседей, если:

Соблюдены все нормы и требования нормативных документов; Нет фактов нарушения прав третьих лиц; Нет угрозы здоровью и жизни окружающих.

"Распространена ситуация, при которой разрешение от соседей требуется при возведении объекта недвижимости с меньшим отступом от ограждения, чем положено, что не имеет оснований", — подчеркнула эксперт. Подобная позиция подразумевает узаконивание нарушения, что прямо противоречит принципам законодательства.

Другая ситуация — дополнительные требования к объекту недвижимости, предусмотренные в разных субъектах страны. Для их соблюдения как раз и могут понадобиться разрешения от соседей. Например, в местных нормах может быть прописано, что нормативный метраж можно сократить при согласии собственников соседних участков.

Несмотря на то, что в законодательстве отсутствует конкретная форма разрешения, следует воспользоваться общепринятым образцом, при необходимости скорректировав отдельные пункты.

"Сосед вправе без каких-либо последствий отказаться согласовывать спорный момент", — согласилась эксперт. В этом случае придется строить с полным выполнением требований градостроительного регламента.