Доцент Садыкова: согласие соседей на постройку дома нужно в случае несоблюдения ряда норм
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Собственник земельного участка вправе самостоятельно распоряжаться имуществом, но строительство должно строго соответствовать требованиям закона. В некоторых случаях могут помочь разрешения от соседей, пояснила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" "Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство" РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова.
Она напомнила, что нет необходимости в получении разрешения от соседей, если:
- Соблюдены все нормы и требования нормативных документов;
- Нет фактов нарушения прав третьих лиц;
- Нет угрозы здоровью и жизни окружающих.
"Распространена ситуация, при которой разрешение от соседей требуется при возведении объекта недвижимости с меньшим отступом от ограждения, чем положено, что не имеет оснований", — подчеркнула эксперт. Подобная позиция подразумевает узаконивание нарушения, что прямо противоречит принципам законодательства.
Другая ситуация — дополнительные требования к объекту недвижимости, предусмотренные в разных субъектах страны. Для их соблюдения как раз и могут понадобиться разрешения от соседей. Например, в местных нормах может быть прописано, что нормативный метраж можно сократить при согласии собственников соседних участков.
Несмотря на то, что в законодательстве отсутствует конкретная форма разрешения, следует воспользоваться общепринятым образцом, при необходимости скорректировав отдельные пункты.
"Сосед вправе без каких-либо последствий отказаться согласовывать спорный момент", — согласилась эксперт. В этом случае придется строить с полным выполнением требований градостроительного регламента.
https://1prime.ru/exclusive/20230611/840793620.html