МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Вкусная и полезная клубника может стать источником заражения, если не соблюдать определенные правила при ее покупке и употреблении. Главное — не есть немытую ягоду и выбирать правильные сорта, рассказала агентству "Прайм" нутрициолог, эксперт кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий Анна Макарова. Цены на клубнику в России достигли минимума

Самый главный совет — тщательно мыть клубнику перед употреблением и не пробовать ее на рынке перед покупкой. Дело не только в "химии" — нитраты или соли азотной кислоты образуются в овощах и фруктах в процессе роста, а их излишки смываются обычной водой. При употреблении ягоды есть риск заражения кампилобактериозом. Campylobacter — бактерия, часть часть микрофлоры курицы и других птиц, опасная для человека. Микрочастицы могут попасть на кусты с ягодами порывом ветра или от мимо пролетающих птиц.

Кампилобактериоз можно подхватить, употребляя в пищу немытую клубнику. Поэтому для дополнительного снижения рисков опускайте ненадолго ягоды в воду перед употреблением и/или тщательно мойте обычной водой — это снижает концентрацию возможных вредных веществ на поверхности и этого вполне достаточно.

"Никакие "примочки" в виде замачивания в соде, мыле или уксусе совершенно не нужны, данные рекомендации не обоснованы", — заверила Макарова.

Многие считают, что безопаснее купить ягоду у бабушки с рук, нежели в супермаркете. Но это заблуждение: в реальности контроль качества ягод, попадающих на прилавки супермаркетов, выше, чем в импровизированных ларьках.

Специалисты советуют остерегаться слишком больших или необычной формы ягод, клубники, у которой слишком темные листья или плодоножка. Если есть малейшие сомнения, то попросите у продавца сертификат качества. В крупных магазинах он обязательно есть на любой товар. Диетолог объяснила, чем на самом деле опасен кофе с молоком

Что касается выбора наиболее сладкой, крупной и ароматной клубники, то рекомендация одна — ищите сорт по вашему вкусу. Например, это сорта Азия, Альба, Клери или Виктория.

Выбирайте крепкие ягоды без видимых следов порчи и не ешьте клубнику с мягкими подпорченными бочками во избежание отравлений или дискомфорта в ЖКТ, заключила нутрициолог.