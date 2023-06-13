Эксперт Фесенко: если WhatsApp виснет и сам перегружается, возможно, он следит за вами
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Надежного способа проверить, следит ли за вами мессенджер, нет, но есть косвенные признаки, позволяющие это заподозрить, рассказала агентству "Прайм" специалист по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Мария Фесенко.
К таким признакам можно отнести:
- Зависание приложения;
- Произвольную перезагрузку;
- Помехи и посторонние звуки при звонках (если это не проблема слабого интернет-соединения);
- Перерасход интернет-трафика;
- Перегрев зарядной батареи.
WhatsApp уже не раз попадал в различные скандалы: от чтения переписок пользователей до слива данных спецслужбам. Многие лидеры общественного мнения в мире ИТ, например, Павел Дуров и Илон Маск считают его самым ненадежным, при этом мессенджер и конкретно компанию Meta* регулярно обвиняют в слежке за пользователями в пользу правительства США.
Нельзя отрицать вероятную слежку как со стороны головной компании и руководства WhatsApp, так и установку шпионского ПО. В первом случае отследить и предотвратить практически невозможно — даже если вы заблокируете микрофон, нет гарантии, что он не будет фоном писать окружающую обстановку.
Во втором случае могут быть замешаны как ваши близкие, так и хакеры. В случае с хакерами такое ПО попадает на устройства обычно через фишинговые страницы. То есть пользователь проходит по ссылке и оказывается на веб-странице, где загрузка шпионского ПО начинается автоматически, либо после определенных манипуляций (например, если вы начнете скачивать файл).
Лучший способ остановить вероятную прослушку — удалить приложение и вообще минимизировать риск утечки конфиденциальных данных. Также необходимо помнить: чем меньше вы разрешаете приложению (доступы к геолокации, микрофону) и чем чаще воздерживаетесь от пересылки чувствительной информации в личной пересылке, тем лучше.
И еще одно: если пользователем заинтересовались, например, спецслужбы или суперхакеры, то обнаружить слежку практически невозможно, заключила Фесенко.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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