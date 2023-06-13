МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Надежного способа проверить, следит ли за вами мессенджер, нет, но есть косвенные признаки, позволяющие это заподозрить, рассказала агентству "Прайм" специалист по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Мария Фесенко. Киберспециалист объяснил, может ли WhatsApp подслушивать вас по ночам

К таким признакам можно отнести:

Зависание приложения;

Произвольную перезагрузку;

Помехи и посторонние звуки при звонках (если это не проблема слабого интернет-соединения);

Перерасход интернет-трафика;

Перегрев зарядной батареи.

WhatsApp уже не раз попадал в различные скандалы: от чтения переписок пользователей до слива данных спецслужбам. Многие лидеры общественного мнения в мире ИТ, например, Павел Дуров и Илон Маск считают его самым ненадежным, при этом мессенджер и конкретно компанию Meta* регулярно обвиняют в слежке за пользователями в пользу правительства США.

Нельзя отрицать вероятную слежку как со стороны головной компании и руководства WhatsApp, так и установку шпионского ПО. В первом случае отследить и предотвратить практически невозможно — даже если вы заблокируете микрофон, нет гарантии, что он не будет фоном писать окружающую обстановку. Россиянам объяснили, о чем нужно навсегда забыть при общении в мессенджерах

Во втором случае могут быть замешаны как ваши близкие, так и хакеры. В случае с хакерами такое ПО попадает на устройства обычно через фишинговые страницы. То есть пользователь проходит по ссылке и оказывается на веб-странице, где загрузка шпионского ПО начинается автоматически, либо после определенных манипуляций (например, если вы начнете скачивать файл).

Лучший способ остановить вероятную прослушку — удалить приложение и вообще минимизировать риск утечки конфиденциальных данных. Также необходимо помнить: чем меньше вы разрешаете приложению (доступы к геолокации, микрофону) и чем чаще воздерживаетесь от пересылки чувствительной информации в личной пересылке, тем лучше.

И еще одно: если пользователем заинтересовались, например, спецслужбы или суперхакеры, то обнаружить слежку практически невозможно, заключила Фесенко.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская