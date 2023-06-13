МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Рубль во вторник, 13 июня, резко спикировал вниз — в начале торгового дня доллар стоил выше 84 рублей (максимум с апреля прошлого года), евро — превысил 90 рублей впервые за полтора месяца. Во второй половине торгов российской валюте удалось немного отыграть падение. Почему валюта "прыгнула", и чего ожидать от рубля летом — в материале "Прайма". Экономист предупредил, что будет с рублем, если доллару станет плохо

Почему рубль упал

Опрошенные аналитики объяснили, что есть несколько причин такого падения российской нацвалюты: падение цен на нефть, плохой приток валютной выручки и рост расходов на спецоперацию.

"Во вторник курс рубля показывает значительное ослабление (-1,25 процента против доллара и —1,44 процента против евро). Оно связано с обвалом нефтяных цен, которое мы видим в начале этой недели. Котировки Brent сейчас торгуются возле уровней годовых минимумов в 72 доллара за баррель, при этом российская нефть Urals стоит около 50 долларов за баррель", — рассказал ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Источник текущего снижения был заложен еще в середине апреля, когда нефть Brent упала с 80-85 долларов до 70-75 долларов за баррель, объяснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. С тех пор котировки остаются на относительно невысоком уровне. Импорт же, напротив, продолжил восстановление.

Напомним, что ранее страны ОПЕК договорились снижать добычу нефти, чтобы не допустить ее переизбытка на рынке и таким образом не допустить снижения цен на нее. Как следствие падения цен на энергоносители, на рубль влияет и низкий приток валюты в Россию — ее просто не хватает.

"Ключевым драйвером снижения курса рубля по-прежнему выступает дисбаланс, вызванный недостаточным притоком на российский рынок иностранной валюты. Это обусловлено сокращением экспортной выручки из-за относительно низких цен на нефть и газ. В то же время объем импорта восстановился до уровней 2020-2021 годов", — добавил Бахтин. В игру вступает бывшая "бензоколонка" США. Но полыхнет не там, где все ждут

В первой половине месяца предложение валюты от российских экспортеров традиционно низкое. На таком низколиквидном рынке даже не слишком значительные объемы на покупку валюты могут ощутимо влиять на курс, объяснил Потавин. Покупателями валюты обычно выступают импортеры, а также локальные инвесторы, которые должны рассчитаться с иностранными компаниями, продающими им свой российский бизнес. Активизации продаж экспортной выручки стоит ждать только ближе к концу месяца.

По данным российского Центробанка, профицит счета текущих операций за январь-май 2023 года составил 22,8 миллиарда долларов, за аналогичный период прошлого года — 123,8 миллиарда долларов, то есть профицит торгового баланса "похудел" почти на сто миллиардов.

Другие вероятные причины ухудшения позиций рубля, как считает Бахтин, — обострение геополитического фона, связанное с активизацией событий в зоне СВО и повышенные расходы госбюджета.

Что ждать от рубля летом

Развернуться вверх рубль может до конца июня как при поддержке внешних факторов, так и на фоне локальной поддержки со стороны налогового периода. ФРС США, вероятнее всего, на заседании 14 июня сохранит ставки без изменений. Это должно ослабить позиции доллара и одновременно дать шанс на укрепление сырьевых котировок и валют развивающихся стран. В базовом сценарии до конца июня ждем движения доллара к отметке в 80-81 рубль, евро — к 86-87 рублям, а юаня — к 11,4, сказал Бахтин. США не уследили: Иран взял под контроль главную нефтяную артерию мира



Среднесрочно для российской валюты сейчас важно, что цены на экспортную нефть Urals остаются низкими, доходы бюджета слабые, а Евросоюз готовит новый, уже 11-й по счету, пакет санкций. Поэтому и спрос от населения и бизнеса на валюту как на защитный актив остается повышенным, что приводит к росту стоимости доллара и евро против рубля. Укрепления российской валюты стоит ждать, когда цены на нефть устойчиво поднимутся еще хотя бы на десять-пятнадцать процентов, предположил Потавин.

Если учесть, что нефтяной рынок сейчас отыгрывает тему ослабления спроса на энергоноситель на фоне охлаждения мировой экономики, то, возможно, летом-осенью мы увидим еще более низкие цены на топливо, а значит и более слабый курс рубля. В перспективе лета курс доллара может подняться в район 85 рублей, в евро — к 92 рублям.

Аналитики Райффайзенбанка считают, что, если экспортеры вернутся к активной продаже валютной выручки, то доллар может подойти к отметке в 80 рублей, а в ближайшие три-шесть месяцев доллар может остаться в границах 75-80 рублей.