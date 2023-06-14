МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Подорожание нефти до ста долларов за баррель сможет вернуть рубль к росту, рассказал "Прайму" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Упал, но отожмется ли? Чего ожидать от рубля этим летом

Он отметил, ситуация на рынке остается неустойчивой и зависит от многих факторов, включая геополитическую ситуацию, стоимость энергоносителей, бюджетные показатели и решения регуляторов (ФРС США, ЕЦБ и ЦБ России).

"Дефицит бюджета в январе-мае составил 3,411 триллиона рублей, согласно предварительным данным Минфина. Запланированное значение на весь 2023 год в размере 2,93 триллиона рублей уже превышено. Именно растущий дефицит бюджета и дешевеющая нефть обеспечили возобновление нисходящего тренда рубля", — добавил он.

Как ожидалось, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Рубль проигнорировал это событие.

"Но повышение ставки на ближайших заседаниях становится все более вероятным, поскольку текущее инфляционное давление постепенно увеличивается. Напомним, что цель регулятора — 4 процента в 2024 году", — объяснил эксперт.

На этой неделе рубль снова будет под давлением внешних факторов: Евросоюз намерен уже 14 июня принять новый, 11-й пакет санкций против России. В тот же день ФРС США объявит свое решение по ставке. А накануне курс доллара превысил отметку 83,5 рубля.

"Сейчас факторов для укрепления рубля не прослеживается, поэтому тенденция к ослаблению рубля будет сохраняться. Если рост рублевых пар ускорится после заседания ФРС США, то курс евро двинется к 96 рублям. Для юаня выделяю диапазон 12,1—12,45 рубля", — добавил аналитик. Обогнали. Что делает Россия, пока весь мир зарабатывает на мусоре

По мнению Антонова, чтобы перевести рубль в фазу укрепления, необходим:

Рост цен на нефть выше ста долларов за баррель;

Повышение ключевой ставки ЦБ выше десяти процентов годовых;

Сокращение бюджетного дефицита также способно выровнять ситуацию на валютном рынке в пользу рубля.

"Определенные рычаги воздействия есть и у Банка России. Например, введение комиссий на покупку валюты и запрет на открытие коротких позиций на Мосбирже может укрепить рубль", — добавил он.

Эксперт призвал помнить, что улучшение внешнеэкономических связей Москвы также позитивно скажется на российской валюте. Развитие новых торговых партнерств и экономических отношений с другими странами поможет увеличить доходы от экспорта и укрепить позиции рубля. Тогда эпоха дешевой российской валюты начнет подходить к концу. К тому же, инвестиционный потенциал рубля очень недооценен, подытожил собеседник агентства.