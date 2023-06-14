МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС (BRICS), заявил РИА Новости посол в Каире Георгий Борисенко. "Прайм" разобрался, усилится ли союз, что будет с объединенной валютой и останется ли название после вступления новых участников в альянс. СМИ: давний союзник показал Вашингтону "средний палец"

Страны БРИКС в последнее время демонстративно показывают серьезность намерений более тесно взаимодействовать друг с другом и снижать долю доллара во взаимных торговых расчетах. Хотя они признают, что пока нет единого мнению по поводу процедуры вступления новых членов в экономический союз развивающихся государств.

"Россия сразу поддержала запрос (заявку) Египта на вступление в БРИКС. Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения", — заявил Борисенко.

Какой будет новая валюта?

Интересом для вступления для Египта является перевод торговых расчетов на альтернативные валюты — национальные либо общую валюту блока, заявил в беседе с "Праймом" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Калянов.

Напомним, в мае Бразилия предложила создать новую валюту для стран, входящих в союз и даже придумала название — "кирпич" или "кубик" ("brick" в переводе с английского означает "кирпич". — Прим. ред.).

Обсуждаемая валюта БРИКС планируется как наднациональная, что не приведет к отказу от национальных валют участников блока. Таким образом, она не будет похожа на евро, отметил специалист."Вероятно, что она будет представлять корзину валют, состоящую из национальных валют стран. Вес отдельной валюты в корзине может определяться в зависимости от уровня ВВП, объема золотовалютных резервов, сальдо торгового баланса и размера государственного долга. Также обеспечением могут послужить металлы, нефть или сельскохозяйственный экспорт. Мы считаем, что такая валюта может появиться к 2025 году. Единая валюта будет безналичной и применяться для расчетов при торговле", — добавил эксперт.

По мнению ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, создание единой валюты БРИКС — это в большей степени теоретическое желание, чем практическая возможность. Американский журналист объявил о новой победе России и Китая

"Наиболее вероятным является внедрение системы расчёта на основе цифрового золота", — сказал Кочетков.

Цифровое золото (или цифровая золотая валюта (DGC) — это права на владение золота, которое человек может приобрести онлайн. То есть человек не физически владеет им, а именно правами. Остальные варианты валютизации связаны с ущемлением возможностей одной, или нескольких сторон участников. Меж тем универсальная денежная единица торговых расчётов позволяет участникам выстраивать свои независимые стратегии, полагает аналитик из "Открытие Инвестиции".

Сохранится ли название у "кирпичей"?

Когда в союз входили четыре страны, то название составляло начальные буквы стран: Бразилия (B), Россия (R), Индия (I) и Китай (C). Позднее к ним присоединилась ЮАР (S). После объявления о заявке Египта (E), в Сети стали рассуждать: теперь союз будут называть EBRICS? А что будет дальше, когда присоединятся другие страны?

"Мы считаем, что название БРИКС (BRICS) после включения новых членов в блок будет оставаться без изменений", — сказал Калянов. WSJ: Россия и Китай вытесняют США из еще одного региона

Название BRICS — это просто символ альтернативного пути развития от идеологии G7. Поэтому от вступления Ирана, Египта, или Боливии название не поменяется. Это альтернативная система торгово-экономических отношений, к которой желают присоединиться очень многие страны, добавил эксперт.

"BRICS — созвучно слову bricks — кирпичи. То есть новый фундамент мирового порядка. Зачем портить символизм?" — заметил Кочетков.

Кроме того, к экономическому блоку намерены присоединиться еще 19 стран, в их числе Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Бахрейн, ОАЭ. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Заседание стран БРИКС пройдет в августе 2023 года в ЮАР. Бывший союзник поставил точку в мировом господстве США

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выразил интерес к заседанию в августе, хотя он не получал приглашения от ЮАР и тем самым удивил не только членов БРИКС, но и страны Запада.

"Вариант участия стран из системы G7 и сателлитов также возможен, но он потребует существенной перестройки отношения к экономике и политике", — считают в "Открытии".

BRICS, добавили там, — это, прежде всего, экономическое объединение для развития, а не политическая группировка для продвижения амбиций.