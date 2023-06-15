МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Существует несколько видов мошенничества, связанных с тишиной на "той стороне провода" при ответе на звонок мобильного телефона, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Валерий Степанов. Сбербанк рассказал о новых приемах мошенников

"К примеру, с помощью автоматического прозвона злоумышленники проверяют актуальность номеров в их базе данных для последующих действий в рамках намеченной схемы. Если абонент ответил, то номер подтверждается и берется в работу", — пояснил он.

Также мошенники используют молчание для записи голоса потенциальной жертвы. По словам эксперта, современные системы голосового искусственного интеллекта позволяют даже на основе нескольких фраз человека сымитировать его голос. Это значит, что злоумышленники смогут использовать его в своих мошеннических схемах.

Поэтому Степанов рекомендовал не брать трубку при звонке с незнакомых номеров, а если вы все же ответили, то ограничиться одной фразой: "алло" или "слушаю".

"Избегайте слова "да", поскольку это прямой ответ для подтверждения некоторых операций", — напомнил он.

Бывают ситуации, когда в момент ответа на звонок связь прерывается.

"Чаще всего подобной хитростью мошенники пытаются заставить абонента перезвонить, после чего произойдет либо списание денег за сам факт звонка, либо злоумышленники постараются предложить обманную услугу", — заключил эксперт.