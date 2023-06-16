МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Вопреки трендам на рост цен есть товары, которые за год стали лишь дешевле, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Запад лишился российского товара, который в кризис важнее всего

Индекс потребительских цен за 2022 год составил 111,94 процента, то есть в среднем товары по стране за год подорожали почти на 12 процентов, подсчитала она. Однако не все товары дорожают одинаково.

"Так, например, товары, которые традиционно поставлялись из стран, поддержавших антироссийские санкции, выросли в цене больше, чем товары, производство которых не зависит от внешнего рынка", — пояснила Сорокина.

Сравнивая цены июня 2022 и 2023, экономист пояснила, что стоимость килограмма сахара за год в розничной сети снизилась от пяти до семи процентов. И причин для этого несколько.

Во-первых, в прошлом году площади, занятые сахарной свёклой, увеличились на 3,2 процента. Во-вторых, в 2022-м собрали рекордный урожай сахарной свеклы. В-третьих, из-за санкций возникли проблемы со сбытом гранулированного свекловичного жома на европейский рынок, традиционно являвшемся крупнейшим потребителем этого сырья. В результате на российском рынке осталось больше сахара, чем в предыдущие годы, что сказалось на снижении цен на этот продукт.

"Однако, не стоит рассчитывать на долговременное падение цен", — предупредила специалист.

Традиционно во второй половине лета цены на сахар растут в связи с повышением спроса на него. К тому же к росту цен могут привести проблемы с запасными частями к сельскохозяйственной технике, урожай сахарной свеклы в этот году и удорожание ГСМ.