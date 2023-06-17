МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. При покупке товаров в магазинах "низких цен" нужно помнить, что есть риск "купить не то, чего ожидаешь", рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Нутрициолог объяснила, какую клубнику нельзя покупать

Он отметил, что магазины "низких цен" — это надуманное понятие. Есть дискаунтеры, где часть товаров продается со скидками, а остальные по среднеотраслевым ценам. А есть магазины формата "fix price", в которых цены формируются по группам и бывают ниже средних. Покупать товары в подобных магазинах, по его мнению, можно, когда снижение цен на товары поставщики обеспечивают за счет своей наценки для продвижения. Но иногда это происходит под влиянием торговых сетей, стремящихся получить большую скидку. И в этом случае результат может достигаться за счет снижения качества товара, объяснил эксперт.

По его словам, сети размещают заказы под конкретные цены. Такие товары, как правило, должны быть дешевле признанных аналогов, но в итоге они могут не оправдать ожиданий покупателя. Ведь просто так снизить цену нельзя, нужно что-то заменить более дешевыми ингредиентами, привлечь неквалифицированный труд. Чаще всего с этим можно столкнуться в сегменте продуктов питания, одежды, обуви, стройматериалов.

"По этой причине надо читать информацию на упаковке, если шрифт позволяет. А если позволяет кошелек, то лучше покупать эти товары в других магазинах крупных сетей универсальных или специализированных магазинах", — посоветовал Чеглов.

Экономист также посоветовал посещать магазины фиксированных цен известных сетей, где "хотя бы следят за безопасностью продукта".